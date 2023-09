Legia Warszawa znika z mapy. Upadek utytułowanego klubu

Polska kadra siatkarzy chce pójść w ślady zespołu Stefano Lavariniego i jak najwcześniej awansować na igrzyska olimpijskie. Pierwszy krok już wykonali, choć nie przyszło to łatwo. Siatkarze póki co skupiają się na rozgrywkach reprezentacyjnych, lecz niejeden z nich pomyślał o tym, że zaraz po powrocie do kraju czeka go sezon ligowy. Poprzez fakt, iż mamy do czynienia z sezonem olimpijskim, zawodnicy w Polsce mogą spodziewać się wymęczających rozgrywek.

Legia Warszawa wycofuje się z siatkarskich rozgrywek

Tegoroczna PlusLiga zapowiada się emocjonująco. Z kolei zaplecze ekstraklasy już w pełni rywalizuje. W Tauron 1. Lidze trwa trzecia kolejka. W tym sezonie brakuje Legii Warszawa, która w minionych latach z powodzeniem radziła sobie na drugim szczeblu rozgrywkowym. Niestety po ostatnim sezonie klub ze stolicy kraju musiał pożegnać się z rozgrywkami i zmierzyć się z II ligą.

Od wielu miesięcy mówiło się o poważnych problemach finansowych klubu. Mimo to, że w II lidze nie widniał początkowo klub o nazwie Legia, to kibice i tak czuli, że mają kogo wspierać, gdyż zarejestrowano zespół MUKS Wojskowi Warszawa (Wojskowi to przydomek Legii). Ostatecznie portal legioniści.com poinformował, że na trzecim szczeblu zabraknie także Wojskowych. Ich miejsce zajął KS Błonie.

Dorobek siatkarskiej Legii Warszawa

Siatkarska Legia Warszawa to jeden z najbardziej zasłużonych polskich klubów. Legioniści to ośmiokrotni mistrzowie kraju, którzy łącznie zdobyli 28 medali ekstraklasy. Do tego należy doliczyć pięć Pucharów Polski. Przez wiele dekad barwy klubu reprezentowały uznane postacie polskiego volleya – Tomasz Wójtowicz, Mirosław Rybaczewski, czy aktywni obecnie Andrzej Wrona, Piotr Nowakowski i Karol Kłos.

Czytaj też:

Polscy siatkarze przeszli do historii. Takiej serii jeszcze nie mieliCzytaj też:

Nikola Grbić dla „Wprost”: Żaden polski siatkarz nie uważa się za pępek świata. Oni ufają mi, a ja im