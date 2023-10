NA ŻYWO: Polska – Bułgaria drugiego dnia zmagań o igrzyska olimpijskie 2024

W drugim meczu na turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich Polacy zmierzą się z Bułgarią. Początek tego spotkania o godz. 10:00 czasu polskiego. Zapraszamy do prześledzenia naszej relacji na żywo.

Polscy siatkarze mogą odetchnąć z ulgą po pierwszym meczu kwalifikacji do igrzysk olimpijskich. Biało-Czerwoni wygrali 3:2 z Belgią, która sprawiła nam sporo problemów. Na szczęście to górą w tym starciu byli podopieczni Nikoli Grbicia, którzy dodatkowo zapisali się w historii – była to osiemnasta z rzędu wygrana naszych reprezentantów w oficjalnych starciach.

Turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich: Skład reprezentacji Polski siatkarzy

Do tego turnieju polscy siatkarze przystępują w dość sporym osłabieniu. Już wcześniej było wiadomo, że w Xi’an nie zobaczymy Mateusza Bieńka, którego brakowało już podczas mistrzostw Europy. Jednak po mistrzostwach Europy nie wyleczył się kapitan reprezentacji Polski – Bartosz Kurek. W jego miejsce Nikola Grbić zabrał Bartłomieja Bołądzia. Tak prezentuje się skład, który ma nam dać awans do Paryża.

Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Łukasz Kaczmarek

Bartłomiej Bołądź, Łukasz Kaczmarek Rozgrywający: Grzegorz Łomacz, Marcin Janusz

Grzegorz Łomacz, Marcin Janusz Środkowi: Norbert Huber, Karol Kłos, Jakub Kochanowski

Norbert Huber, Karol Kłos, Jakub Kochanowski Przyjmujący: Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka

Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka Libero: Jakub Popiwczak, Paweł Zatorski

Terminarz spotkań reprezentacji Polski w turnieju kwalifikacyjnym do IO

Po meczu z ekipą Płamena Konstantinowa mistrzowie Europy i zwycięzcy VNL 2023 otrzymają dzień wolnego. Tak prezentuje się terminarz spotkań reprezentacji Polski w turnieju kwalifikacyjnym do IO

Polska – Bułgaria (niedziela, 1 października o godzinie 10:00)



Polska – Kanada (wtorek, 3 października o godzinie 10:00)

Polska – Meksyk (środa, 4 października o godzinie 10:00)

Polska – Argentyna (piątek, 6 października o godzinie 10:00)

Polska – Holandia (sobota, 7 października o godzinie 10:00)

Chiny – Polska (niedziela, 8 października o godzinie 13:30)

