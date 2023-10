Historia owiana ogromnym cierpieniem. Bartosz Kurek nie został obojętny

O spotkaniu pomiędzy Japonią a Afganistanem w trakcie igrzysk azjatyckich będzie mówiło się jeszcze przez wiele lat. Mecz zakończył się drastycznym dla tych drugich wynikiem 3:0 (25:2, 25:0, 25:3), co jest najwyższą wygraną w historii siatkówki. Jednak trudno się dziwić, że ten pojedynek miał taki przebieg, ponieważ zawodniczki z Kraju Kwitnącej Wiśni mają dużo większe doświadczenie w grze na najwyższym poziomie. Historia Afganek ma drugie, znacznie smutniejsze dno, o którym wiedzą również polscy siatkarze.

Dramatyczna historia siatkarek z Afganistanu

Poziom sportowy afgańskich siatkarek nie jest wysoki, jednak tym, co najbardziej zadziwia w ich wypadku, jest wola i duch walki, który w nich tkwi. Od chwili omawianej porażki z Japonią zdecydowanie częściej mówi się o ich heroizmie niż o wyniku, który padł w tamtejszym spotkaniu. Żeby zagrać w igrzyskach azjatyckich, reprezentantki Afganistanu musiały uciec z kraju, ponieważ za uprawianie sportu grozi im nawet kara śmierci. Co więcej, wiele z nich otrzymywało groźby, a część z nich dalej ucieka przed talibami.

O tym, jak wielką odwagą wykazują się siatkarki, napisał na Instagramie dziennikarz Łukasz Bok. „Reprezentacja Afganistanu składa się z kobiet, które zdołały uciec ze swojego kraju. Po przejęciu władzy przez talibów prawa kobiet zostały tam rozdeptane, praktycznie nie istnieją. Nie ma mowy o trenowaniu. Za uprawianie sportu grozi surowa kara. Ich występ w Hangzhou to symbol, znak, przesłanie iskierki nadziei dla kobiet żyjących w Afganistanie. Nadziei, że być może wkrótce i one będą mogły podążać za swoimi marzeniami” – czytamy we wpisie.

Bartosz Kurek zabrał głos ws. cierpienia Afganek

Słowa dziennikarza bardzo szybko rozprzestrzeniły się w mediach społecznościowych i stały się podstawą do tego, by zrozumieć, z czym zmagają się na co dzień afgańskie siatkarki. Wpis dotarł również do Bartosza Kurka, który nie został obojętny na cierpienie jego koleżanek po fachu.

„Duży szacunek. Niektórzy kładą na szali wszystko, by normalnie żyć, robić to, co kochają i szerzyć nadzieję. Zasługują na każdy możliwy medal” – napisał kapitan reprezentacji Polski. Poza nim wpis Łukasza Boka udostępnili również m.in. Aleksander Śliwka, Karol Kłos czy Łukasz Kaczmarek.

