NA ŻYWO: Polscy siatkarze grają z rewelacją turnieju kwalifikacyjnego

Polscy siatkarze publikują zdjęcia z hasztagiem „#nieudolni”. O co chodzi? Zarówno Polska, jak i Kanada to niepokonane drużyny w Xi'an. Dzisiejsi rywale w poprzednich meczach niespodziewanie pokonali Holendrów i Argentyńczyków - głównych faworytów (obok Polaków) do awansu na IO. Mecz Polska — Kanada w kwalifikacjach olimpijskich rozpocznie się o godz. 10:00 polskiego czasu. Zapraszamy do prześledzenia relacji na żywo.

Polscy siatkarze rywalizują obecnie na najważniejszej imprezie sezonu. Po wygranych w Lidze Narodów i mistrzostwach Europy Biało-Czerwoni chcą postawić „kropkę nad i” i awansować na igrzyska olimpijskie. Kolejnym rywalem w zmaganiach będą Kanadyjczycy, którzy w Chinach radzą sobie, póki co nadspodziewanie dobrze.

Polska zagra z rewelacją turnieju

Reprezentacja Kanady jest prowadzona przez dobrze znanego w Polsce Tuomasa Sammelvuo. Fin na co dzień pełni funkcję szkoleniowca Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, zdobywcy Ligi Mistrzów. Zespół z Ameryki Północnej ma za sobą dwa mecze z – na papierze – dwoma najtrudniejszymi rywalami obok Polski – Holandia oraz Argentyną. Zespół Roberto Piazzy przegrał z nimi 2:3, a brązowi medaliści igrzysk w Tokio 1:3.

Polska podchodzi do spotkań po wymęczonej wygranej 3:2 nad Belgią. Rywale posiadali już piłkę meczową, lecz ostatecznie mistrzowie Europy odwrócili losy tie-breaka, a zarazem również i spotkania. Mecz z Bułgarią był już znacznie bardziej pod kontrolą Polaków. Choć rywale z południowo-wschodniej części Starego Kontynentu potrafili czasem postraszyć, to ostatecznie Polacy pewnie triumfowali 3:0.

Polscy siatkarze walczą o wyjazd na igrzyska olimpijskie 2024

Awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu wywalczą dwie najlepsze ekipy spośród ośmiu biorących udział w zmaganiach w Xi’an.

Terminarz występów reprezentacji Polski podczas turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich:

Polska – Kanada (wtorek, 3 października o godzinie 10:00)

Polska – Meksyk (środa, 4 października o godzinie 10:00)

Polska – Argentyna (piątek, 6 października o godzinie 10:00)

Polska – Holandia (sobota, 7 października o godzinie 10:00)

Chiny – Polska (niedziela, 8 października o godzinie 13:30)

