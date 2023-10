Polacy są jedyną niepokonaną drużyną w Chinach. Tabela Grupy C po trzech meczach

Polscy siatkarze kontynuują misję pt. igrzyska olimpijskie. Po jednym dniu przerwy Biało-Czerwoni zmierzyli się z rewelacją tego turnieju kwalifikacyjnego – Kanadą, która dotychczas pokonała Holandię i Argentynę.

Kwalifikacje olimpijskie: Tabela grupy C

Do tego spotkania obie reprezentacje były niepokonane, więc zwycięstwo jednej drużyny znacznie przybliżało do upragnionego awansu do Paryża. Tę pięciosetową wojnę nerwów ostatecznie wygrali podopieczni Nikoli Grbicia. W końcówce tego spotkania nieoceniony dla polskiej kadry był Kamil Semeniuk, który brał ciężar gry na swoje barki i nie pudłował.

Tabela kwalifikacji do igrzysk olimpijskich Miejsce Drużyna Mecze Zwycięstwa Porażki Bilans setów Punkty 1. Polska 3 3 0 9:4 7 2. Belgia 3 2 1 8:4 7 3. Argentyna 3 2 1 7:3 6 4. Kanada 3 2 1 8:6 6 5. Holandia 3 1 2 5:6 4 6. Chiny 3 1 2 4:6 3 7. Bułgaria 3 1 2 3:6 3 8. Meksyk 3 0 3 0:9 0

Z kim polscy siatkarze grają kolejny mecz?

Następny mecz Biało-Czerwoni zagrają z Meksykiem, który jest jedyną drużyną bez punktów w grupie C. Zawodnicy z Ameryki Południowej przegrali wszystkie mecze po 0:3 – z Chinami, Holandią i Argentyną. Jednak nie oznacza to, że możemy zlekceważyć tego rywala, bo nasi ostatni rywale – Kanadyjczycy udowodnili, że każdy może wygrać z każdym. To spotkanie zaplanowano na środę 4 października o godz. 10:00. Po nim podopieczni Nikoli Grbicia będą mieli kolejny mecz przerwy. Transmisję na żywo ze wszystkich gier polskich siatkarzy można oglądać na sportowych kanałach Polsatu oraz na antenie TVP Sport.

Polska – Meksyk (środa, 4 października o godzinie 10:00)

Polska – Argentyna (piątek, 6 października o godzinie 10:00)

Polska – Holandia (sobota, 7 października o godzinie 10:00)

Chiny – Polska (niedziela, 8 października o godzinie 13:30)

Turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich: Skład reprezentacji Polski

Do turnieju kwalifikacyjnego BIało-Czerwoni przystąpili bez Mateusza Bieńka i Bartosza Kurka, którzy stanowią o sile tej kadry. W miejsce kapitana kadry i naszego atakującego Nikola Grbić zabrał Bartłomieja Bołądzia. Tak prezentuje się skład, który ma nam dać awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu.

Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Łukasz Kaczmarek

Bartłomiej Bołądź, Łukasz Kaczmarek Rozgrywający: Grzegorz Łomacz, Marcin Janusz

Grzegorz Łomacz, Marcin Janusz Środkowi: Norbert Huber, Karol Kłos, Jakub Kochanowski

Norbert Huber, Karol Kłos, Jakub Kochanowski Przyjmujący: Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka

Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka Libero: Jakub Popiwczak, Paweł Zatorski

