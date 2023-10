Łukasz Kaczmarek podgrzał atmosferę przed kluczowym meczem. Tak ocenił rywali

Polscy siatkarze są liderami grupy C kwalifikacji do igrzysk olimpijskich. Dotychczas podopieczni Nikoli Grbicia rozprawili się odpowiednio z Belgią 3:2, Bułgarią 3:0, Kanadą 3:2 i Meksykiem 3:0. Argentyńczycy zajmują trzecią lokatę za Kanadyjczykami, z którymi przegrali 1:3, a pozostałe trzy spotkania zwyciężyli, choć nie bez problemów. Po meczu z drużyną z Ameryki Południowej Biało-Czerwonych czekają starcia z Holandią i Chinami.

Łukasz Kaczmarek stanowczo wypowiedział się o Argentyńczykach

Zawodnicy Nikoli Grbicia nie mieli dużo czasu na odpoczynek. Po zaledwie jednym dniu przerwy wrócą do gry i rozegrają zdecydowanie jeden z najtrudniejszych meczów w eliminacjach do igrzysk olimpijskich. Jeżeli uda im się go zwyciężyć, osiągnięcie celu powinno być na wyciągnięcie ręki. Jednak w przeszłości widywaliśmy różne scenariusze. Łukasz Kaczmarek doskonale zdaje sobie sprawę, że takich przeciwników, jak Argentyna nie wolno lekceważyć i Polacy muszą zachować maksymalne skupienie. Jak twierdzi, najlepszą wersję Argentyńczyków dopiero zobaczymy.

– Każdy mecz jest teraz na wagę złota. Pierwszy z nich rozegramy z Argentyną, jednym z najcięższych rywali w naszej grupie. Myślę, że oni nie pokazali jeszcze swojej najlepszej siatkówki w dotychczasowych spotkaniach. Spodziewamy się, że tą najlepszą siatkówkę pokażą jutro, także zapowiada się naprawdę bardzo fajne spotkanie. Zrobimy wszystko, żeby zrobić kolejny kroczek w stronę Paryża – powiedział siatkarz w rozmowie ze sport.tvp.pl.

W ostatnich dziesięciu latach Argentyńczycy pokonali Polaków tylko raz i choć teraz również Biało-Czerwoni będą faworytami, Łukasz Kaczmarek podkreśla, że nie wolno patrzeć wstecz. – Chcemy zaprezentować się jak najlepiej. Argentyńczycy zrobią wszystko, żeby zagrać jak najlepsze spotkanie. Kolejna porażka może oddalić ich od awansu na igrzyska olimpijskie – dodał przyjmujący reprezentacji Polski.

