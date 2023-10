NA ŻYWO: Polska kontra Argentyna. Coraz bliżej awansu na igrzyska olimpijskie

Przed nami kolejny mecz reprezentacji polskich siatkarzy w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich. Po czterech meczach Biało-Czerwoni zajmują pierwsze miejsce w tabeli grupy C i są coraz bliżej osiągnięcia sukcesu. Do zakończenia rywalizacji pozostały trzy spotkania, a najbliższe będzie to z Argentyną. Na Polaków czeka trudne zadanie.

Relacja na żywo: Polska – Argentyna

Dotychczasowe spotkania reprezentacji Polski przebiegły tak, jak wszyscy kibice tego oczekiwali. Podopieczni Nikoli Grbicia wykonali wszystkie zadania perfekcyjnie, odprawiając z kwitkiem odpowiednio Belgię (3:2), Bułgarię (3:0), Kanadę (3:2) i Meksyk (3:0). Szczególnie ostatni pojedynek wyglądał znakomicie w wykonaniu Biało-Czerwonych, którzy nie zostawili złudzeń siatkarzom z Ameryki Środkowej.

Do końca rozgrywek pozostało kilka dni, ale Polacy muszą zachować koncentrację do samego końca. Łukasz Kaczmarek przed spotkaniem z Argentyną podkreślił, że przed nimi mecz z najtrudniejszym przeciwnikiem, który dopiero pokaże swoją najmocniejszą stronę.

Kadra reprezentacji Polski na mecze kwalifikacji do igrzysk olimpijskich

Rozgrywający: Grzegorz Łomacz, Marcin Janusz

Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Łukasz Kaczmarek

Środkowi: Norbert Huber, Karol Kłos, Jakub Kochanowski

Przyjmujący: Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka

Libero: Jakub Popiwczak, Paweł Zatorski.

Mecze Polaków w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich – terminarz

Polska 3:2 Belgia (sobota, 30 września)

Polska 3:0 Bułgaria (niedziela, 1 października)

Polska 3:2 Kanada (wtorek, 3 października o 10:00)

Polska – Meksyk (środa, 4 października o 10:00)

Polska – Argentyna (piątek, 6 października o 10:00)

Polska – Holandia (sobota, 7 października o 10:00)

Chiny – Polska (niedziela, 8 października o 13:30)

