7:30 Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Holandia. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10:00. Bądźcie z nami!

Złoci medaliści Ligi Narodów oraz mistrzowie Europy idą jak burza w swoim ostatnim tegorocznym wyzwaniu. Polscy siatkarze mają jednak do ugrania najwięcej, bo gra toczy się o kwalifikację olimpijską. Polacy na swoim koncie mają komplet pięciu wygranych turniejowych meczów. Drużyna trenera Nikoli Grbicia odprawiła kolejno: Belgów, Bułgarów, Kanadyjczyków, Meksykanów i Argentyńczyków.

Do szczęścia Polakom brakuje bardzo niewiele. Żeby wywalczyć przepustki do Paryża Biało-Czerwoni muszą wygrać sobotni pojedynek. Holendrzy, choć zaliczani do grona faworytów turnieju kwalifikacyjnego w Chinach, już kilka dni temu stracili jakiekolwiek szanse na awans. Wydaje się zatem, że już nic nie będzie w stanie powstrzymać Polaków.

Relacja na żywo: Polska – Holandia

Warto zaznaczyć, że pięć wygranych spotkań w Chinach składa się łącznie na aż 22 zwycięstwa w 2023 roku. Biało-Czerwoni przeszli w imponującym stylu przez niemal całą Ligę Narodów, następnie poprawili mistrzowskim tytułem w walce o prymat na Starym Kontynencie, żeby na koniec świetnie prezentować się w walce o igrzyska.

Forma drużyny prowadzonej przez trenera Grbicia jest imponująca. Najważniejszy cel tego sezonu jest na wyciągnięcie ręki. Polacy z pewnością chcą zarówno awansować na igrzyska do Paryża (2024), jak i w samej stolicy Francji przełamać fatalną passę porażek w ćwierćfinałach olimpijskich. Polscy siatkarze na turniejach rangi IO nie mogą przebrnąć tego wyzwania nieprzerwanie od 2004 roku.

Mecze Polaków w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich – terminarz

Polska 3:2 Belgia (sobota, 30 września)

Polska 3:0 Bułgaria (niedziela, 1 października)

Polska 3:2 Kanada (wtorek, 3 października, g. 10:00)

Polska 3:0 Meksyk (środa, 4 października, g. 10:00)

Polska 3:1 Argentyna (piątek, 6 października, g. 10:00)

Polska – Holandia (sobota, 7 października, g. 10:00)

Chiny – Polska (niedziela, 8 października, g. 13:30)

