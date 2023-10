Zaskakujące słowa Jakuba Kochanowskiego. To jest dla niego nieważne

8 października dobiegły końca tegoroczne kwalifikacje do igrzysk olimpijskich, w których nasi siatkarze spisali się na medal. Biało-Czerwoni zakończyli je z 7 zwycięstwami w 7 meczach i choć momentami mieli kłopoty, to zawsze stawali na wysokości zadania. Na przykład tak, jak w meczu z Chinami, po którym przed kamerami TVP Sport pojawił się Jakub Kochanowski.

Jakub Kochanowski zdradził, co zrobił Nikola Grbić

Zawodnik ten w minionym sezonie reprezentacyjnym rozegrał 31 spotkań w barwach narodowych i wygrał 29 z nich. To rewelacyjne statystyki, podobnie zresztą jak ogólny bilans Biało-Czerwonych tego lata. Co sprawiło, że nasi siatkarze kroczyli od zwycięstwa do zwycięstwa?

– Nikola Grbić zaszczepił w nas swoją filozofię i w to, co wierzy. My też tak zaczęliśmy podchodzić do siatkówki, to znaczy żyć z dnia na dzień, skupiać się tylko na najbliższym treningu, meczu i turnieju. Staramy się codziennie w ten sposób myśleć i to daje nam dobre wyniki – odpowiedział Jakub Kochanowski na pytanie o to, czy serbski szkoleniowiec stworzyć z naszej drużyny narodowej „mentalnego potwora”.

Według Jakuba Kochanowskiego to jest nieważne

Następnie padło o serię meczów bez porażki, którą kontynuują siatkarze. Przypomnijmy, że triumf z Chinami był 24 zwycięstwem z rzędu. – Dla nas ta seria zwycięstw nie ma znaczenia. Ważniejsze jest to, że w najważniejszych spotkaniach, to jest półfinałach czy finałach turniejów, wygrywamy. A jeśli po drodze powinie nam się noga to trudne. Nie zależy nam, by utrzymywać tę serię, lecz zwyciężać wtedy, gdy należy zwyciężać – wyjaśnił środkowy reprezentacji Polski.

– Na igrzyskach olimpijskich od razu trzeba będzie bić się z najlepszymi i przez to poziom ogólny podskoczy. To chyba dobrze, skoro mówimy o najbardziej prestiżowej imprezie we wszystkich dyscyplinach sportu. Poziom powinien być jak najwyższy – zakończył.

