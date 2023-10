To dlatego Stephane Antiga zaczął trenować siatkarki. Były selekcjoner Polaków wyjaśnia

Stephane Antiga jest byłym wybitnym francuskim siatkarzem, który po karierze został trenerem. W latach 2014-2016 był selekcjonerem reprezentacji Polski siatkarzy, z którymi zdobył mistrzostwo świata w 2014 roku. Od 2019 jest trenerem żeńskiego klubu Developres Rzeszów. W lutym 2022 klub ogłosił, że przedłużono umowę z 47-latkiem o kolejne 2 lata.

Stephane Antiga o rozpoczęciu pracy z Developresem Rzeszów

W wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" Onet Stephane Antiga opowiedział o kulisach rozpoczęcia pracy z kobietami. Szkoleniowiec zdradził, że na tę decyzję miało wpływ wiele czynników, np. rodzina. – Poza tym klub przedstawił mi bardzo dobrą ofertę. Zdawałem sobie sprawę, że w Rzeszowie panują także świetne warunki do pracy – dodał.

– Widziałem również, że jest to ambitny klub i chce rozwijać siatkówkę. Rzeszów to również ładne miasto. Byłem ciekawy tego zadania i stwierdziłem, że warto spróbować. Żeńska siatkówka to tak naprawdę 50 procent całego rynku – kontynuował.

Stephane Antiga notuje zjazd?

Przed podjęciem nowej pracy Stephane Antiga rozmawiał z innymi trenerami, np. z Jackiem Nawrockim, śp. Miguelem Angelem Falascą, Julio Velasco czy Piotrem Makowskim. – Poznałem ich opinię i przystąpiłem do pracy bogatszy o wiele wskazówek. Sam też jestem osobą, która nie boi się wyzwań – stwierdził.

– Różnice w pracy z kobietami a mężczyznami są oczywiście zauważalne. Jedną z nich jest komunikacja. Odnoszę wrażenie, że w zespole żeńskim trzeba na tym polu robić nieco więcej niż w pracy z mężczyznami. Jestem w Rzeszowie od pięciu lat i nie znudziło mi się tutaj! – podkreślił.

Na stwierdzenie Bartłomieja Płonki, że ktoś mógłby powiedzieć, że notuje zjazd, Stephane Antina z wymownym uśmiechem odparł twierdząco. – Jednak ja jestem przekonany, że obecnie jestem lepszym trenerem teraz niż dziewięć lat temu. Pamiętam moment, w którym pojawiły się pierwsze rozmowy dotyczące objęcia przeze mnie reprezentacji Polski. Na początku myślałem, że to szalony pomysł. Naprawdę przez pewien czas nie mogłem uwierzyć, że PZPS wpadł na takie rozwiązanie, ale im dłużej trwały nasze rozmowy, tym lepiej się rozumieliśmy i doszliśmy do porozumienia – zakończył.

Czytaj też:

Z kim mogą zagrać polscy siatkarze na IO? Sami wymagający rywaleCzytaj też:

Znany siatkarski trener podał się do dymisji. Wypalił to przed kamerami