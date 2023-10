Odważna deklaracja Nikoli Grbicia. Zdradził swoje plany

Polska siatkówka znajduje się w tej chwili na najwyższym światowym poziomie. Męska reprezentacja bez większych problemów awansowała na igrzyska olimpijskie w Paryżu, a wcześniej dokonała tego damska pod wodzą Stefano Lavariniego. Obecnie polscy siatkarze odpoczywają po udanym i wyczerpującym turnieju, a trener Nikola Grbić nie przestaje myśleć o przyszłości. Wkrótce rozpocznie opracowywanie strategii na kolejne ważne spotkania.

Nikola Grbić złożył odważną deklarację

Reprezentacja polskich siatkarzy pod wodzą Nikoli Grbicia dokonała historycznego osiągnięcia, wygrywając 24 mecze o stawkę z rzędu, jednocześnie pieczętując awans na igrzyska olimpijskie, które odbędą się w przyszłym roku w stolicy Francji. Sezon zakończyli z zaledwie dwoma porażkami w trzydziestu jeden spotkaniach o punkty, co robi doskonałe wrażenie. Serbski szkoleniowiec udzielił wywiadu „Przeglądowi Sportowemu”, podczas którego zdradził, że choć zwraca uwagę na liczby, to się na nich nie skupia. Jednocześnie zadeklarował, że będzie robić wszystko, by wygrywać wszystkie mecze.

– Dla mnie ważniejsze od liczb jest to, żeby skupić się na zadaniu, jakie mamy do wykonania i prezentować się najlepiej, jak możemy w każdym aspekcie siatkówki. Dlatego tak zaplanujemy przyszły sezon, żeby każdy miał wystarczająco czasu na odpoczynek i przygotowanie się. Postaram się wygrać każdy mecz, niezależnie od tego, kto zagra w danym spotkaniu. Takie podejście jest kluczowe – powiedział Nikola Grbić.

Wkrótce siatkarze reprezentacji Polski powrócą do swoich klubów, z którymi rozpoczną przygotowania do nowych sezonów ligowych. Przypomnijmy, że pierwsze mecze kampanii 2023/24 PlusLigi odbędą się w piątek 20 października. Koniec rozgrywek zaplanowany jest na 31 maja 2024 roku.

Czytaj też:

Norbert Huber o spóźnieniu na śniadanie u Mateusza Morawieckiego. Premier zaczął bić mu brawoCzytaj też:

Grzegorz Łomacz zdradził tajemnicę sukcesu Polaków. To okazało się kluczowe