Tak wygląda najnowszy ranking FIVB. Zaskakujący wynik Polaków

Ostatnie zwycięstwo Biało-Czerwonych nad reprezentacją Chin 3:2 (25:20, 23:25, 22:25, 25:9, 16:14) w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich, które odbędą się w przyszłym roku w Paryżu, było idealnym zwieńczeniem długiego i wyczerpującego sezonu reprezentacyjnego. Teraz przyszedł czas na podsumowania i wyciągnięcie wniosków przed kolejnym zgrupowaniem, do którego co prawda jest daleko. Zerknęliśmy okiem na ranking FIVB i Polacy wciąż są na jego szczycie.

Kosmiczny sezon reprezentacji polskich siatkarzy

Trudno wskazać moment, w którym polscy siatkarze wpadli w poważny kryzys. Można zerknąć wówczas na Memoriał im. Huberta Wagnera, w którym w trzech meczach Biało-Czerwoni ponieśli dwie porażki: ze Słowenią 0:3 i Włochami 1:3. Wcześniej polegli 24 czerwca w spotkaniu ze Stanami Zjednoczonymi w Lidze Narodów, jednak od tamtej pory zanotowali kosmiczną serię 24. zwycięstw w meczach o stawkę z rzędu, po drodze zdobywając mistrzostwo Europy oraz wygrywając grupę C w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich.

W tym drugim turnieju dorobili się 18. punktów, a tuż za nimi uplasowali się genialni Kanadyjczycy, którzy byli bliscy sprawienia niespodzianki w meczu z Polakami. Nikola Grbić powiedział, że nie ma zamiaru spoczywać na laurach i w dalszym ciągu będzie opracowywać plan, jak prowadzić Biało-Czerwonych do kolejnych sukcesów.

Tak wygląda aktualny ranking FIVB

W 2022 roku w życie weszła zasada, że punkty do rankingu FIVB dodawane są zaraz po każdym rozegranym meczu. Warto zwrócić uwagę, że zwycięstwa Polaków w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich niespecjalnie przyczyniły się do poprawy wyniku w zestawieniu. Było ich łącznie zaledwie 2,72 pkt, a najwięcej przyznano im ich za mecz z Argentyną (1,76). Pozostałe drużyny również nieznacznie poprawiły swój dorobek punktowy. Tak przedstawia się obecne zestawienie:

Najnowszy ranking FIVB Miejsce: Kraj: Punkty: 1. Polska 421,14 2. Stany Zjednoczone 390,91 3. Włochy 342,43 4. Japonia 340,30 5. Brazylia 338,17 6. Argentyna 314,35 7. Słowenia 307,12 8. Francja 306,80 9. Serbia 253,22 10. Niemcy 242,16

