Magdalena Stysiak ze specjalnym apelem o wyborach. Gwiazda kadry przyznała wprost

Polki i Polacy 15 października będą wybierać spośród 460 posłów i 100 senatorów na nadchodzącą, czteroletnią kadencję Sejmu i Senatu. Tego samego dnia co wybory parlamentarne odbędzie się również referendum. Lokale wyborcze będą czynne w niedzielę od godziny 7:00 do 21:00. Udając się do lokalu wyborczego, należy pamiętać, żeby zabrać ze sobą dokument tożsamości.

Magdalena Stysiak ze specjalnym apelem odnośnie wyborów

Jedną z najważniejszych, o ile nie najważniejszą z postaci reprezentacji Polski siatkarek jest Magdalena Stysiak. Atakująca jest liderką nie tylko pod względem zdobywanych punktów, ale wykazuje cechy, które z pewnością pozwalają o niej mówić, jako o jednej z najważniejszych poza boiskiem. Jeden z takich przykładów to decyzja o publikacji nagrania, w którym jasno przekonuje Polki do wzięcia udziału w wyborach.

„Już tylko kilka dni pozostało do wyborów. Miejmy wpływ na to co dzieje się w naszym państwie. Wasz głos się liczy! Zadbajmy o nasza przyszłość. Nie dajmy innym decydować za Nas. KOBIETY NA WYBORY !!” – napisała w treści posta na Instagramie siatkarka.

Zawodniczkę, która podpisała kontrakt z tureckim Fenerbahce można też zobaczyć na nagraniu wideo. Z równie ważnym przekazem.

– Kobiety, razem możemy więcej. To już w tę niedzielę odbędą się wyboru. Zadecydujmy razem, kto rządzi w naszym państwie, razem możemy więcej. Zadbajmy o naszą przyszłość. Ja będąc tutaj w Turcji udam się po Istambułu, ponieważ dostała pozwolenie ze spisów zagranicznych i również oddam swój głos. Pamiętajmy, że my również mamy głos. Chcemy wiedzieć i chcemy decydować, kto będzie rządził w naszym kraju. Razem możemy więcej, idźmy na wybory – powiedziała Stysiak w specjalnym nagraniu.

Świetny sezon reprezentacji Polski siatkarek

Warto przypomnieć, że Biało-Czerwone mają za sobą bardzo dobry czas na międzynarodowej arenie. Siatkarki rozpoczęły sezon reprezentacyjny od niespodziewanego, dużego sukcesu w postaci brązowego medalu Ligi Narodów. Polki okazały się największą rewelacją tegorocznej edycji VNL.

Co więcej, polski zespół poszedł za ciosem i kilkanaście tygodni później wypełnił najważniejszy plan zakończonego niedawno sezonu. Drużyna pod batutą trenera Lavariniego wywalczyła bowiem awans na igrzyska olimpijskie. Polki zagrają w przyszłym roku w Paryżu i niewykluczone, że mogą tam pokusić się o kolejny wielki wyniki. Biało-Czerwone na udział w turnieju olimpijskim czekały 16 lat, od IO 2008 w Pekinie.

