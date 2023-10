Nikola Grbić pod lupą Marcina Możdżonka. Wyraził się jasno

Miniony sezon reprezentacyjny był zdecydowanie najlepszym w historii reprezentacji polskich siatkarzy. Biało-Czerwoni zwyciężyli Ligę Narodów, zostali mistrzami Europy oraz pewnie awansowali do igrzysk olimpijskich w Paryżu, wygrywając grupę C. Wszystkiemu bacznie przyglądali się eksperci siatkarscy oraz emerytowani zawodnicy, w tym m.in. Marcin Możdżonek, który wyciągnął stosowne wnioski na temat funkcjonowania całego kolektywu drużyny Nikoli Grbicia.

Marcin Możdżonek docenił pracę Nikoli Grbicia

Trudno znaleźć jakikolwiek zły moment w niedawno zakończonym sezonie reprezentacyjnym ze strony polskiej kadry. Jeśli mamy wskazać na jeden, to bez wątpienia będzie to Memoriał Wagnera, jednak nie był to tak istotny turniej, jak wszystkie pozostałe. Marcin Możdżonek udzielił wywiadu „Super Expressowi”, podczas którego zauważył, że dzisiejsze wyniki polskiej kadry to wypadkowa tego, co stało się z całą polską siatkówką przez ostatnie dwie dekady.

Stosownie zostały wyciągnięte wnioski z popełnionych błędów i teraz wszystko, co najlepsze jest skumulowane w drużynie, a zawodnicy wiedzą, czego chcą. Ponadto były znakomity reprezentant Polski podkreślił, jak dużą wartość ma obecność Nikoli Grbicia na stanowisku szkoleniowca. Jego zdaniem Serb idealnie odnalazł się w polskiej kadrze i doskonale pasuje do polskiej mentalności.

– Proszę zwrócić uwagę, że gracze pytani o to, czy selekcjoner się czasem uśmiecha zza tej kamiennej twarzy i czy robią mu żarty, odpowiadają, że absolutnie nie. Że gdyby ktoś zrobił kawał, to byłby ostatni taki jego wybryk w kadrze. W naszej drużynie narodowej sprawdzali się trenerzy trzymający zespół twardą ręką. Grbić jest otwarty na dialog, na pomoc, potrafi być empatyczny, ale jest także twardy, wymagający i konsekwentny. Wie, czego chce i trzyma się ustalonego planu – powiedział były środkowy m.in. Asseco Resovii Rzeszów.

