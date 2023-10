Cios dla dwukrotnego mistrza świata w siatkówce. To będzie długi powrót do zdrowia

Warto przypomnieć, że Projekt Warszawa w poprzednim sezonie PlusLigi zajął piątą lokatę. Duża w tym zasługa roszady na stanowisku trenera, po której zespół przejął Piotr Graban. Szybko okazało się, że powiedzenie „Polak potrafi” sprawdza się również w warunkach siatkarskich. Drużyna z Warszawy szansę wejścia do czołowej czwórki przegrała z późniejszymi wicemistrzami, Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle.

Piotr Nowakowski wróci do gry dopiero w 2024 roku

We wtorek (tj. 17 października) Projekt Warszawa poinformował oficjalnie, że zespół będzie musiał sobie radzić bez swoich dwóch, wydawało się, podstawowych środkowych. Srećko Lisinac i Piotr Nowakowski zostali wykluczeni ze względu na problemy zdrowotne.

Więcej szczegółów dotyczących zdrowia „Pita” przekazało TVP Sport.

– Jestem w procesie rehabilitacji, która trwa od miesiąca. Minęły trzy od zabiegu. Powrót do pełnego zdrowia to kwestia kilku następnych. Na parkiecie kibice zobaczą mnie w kolejnym roku. Może w lutym. Może w marcu. Nie chcę wrócić zbyt szybko. Jeden dzień w jedną albo drugą stronę nie będzie aż tak istotny. Nie chcę, by kontuzja wróciła – powiedział środkowy Projektu.

Wygląda zatem na to, że Nowakowski powróci do drużyny w mocno zaawansowanej części sezonu. To duża strata dla klubu z Warszawy. Nowakowski to jeden z najbardziej utytułowanych siatkarzy w historii dyscypliny w Polsce. „Pit” ma na swoim koncie m.in. dwa tytuły mistrza świata (2014 i 2018), mistrzostwo Europy (2009), złoto Ligi Światowej (2012), czy srebro i brąz zarówno w Pucharze Świata, jak i Lidze Narodów.

PlusLiga startuje już w najbliższy piątek

Pierwszym meczem sezonu 2023/24 będzie starcie PSG Stali Nysa z mistrzami Polski. Początek o godzinie 17:30. Co do starcia otwierającego dla warszawskiego Projektu, będzie to starcie z Asseco Resovią Rzeszów. Warszawianie zagrają na wyjeździe, mecz zaplanowano na niedzielę (tj. 22 października), start o godzinie 14:45.

Ciekawie zapowiada się sobotni klasyk w Kędzierzynie-Koźlu. Grupa Azoty ZAKSA, czyli wicemistrz kraju i zdobywca Ligi Mistrzów (trzeci raz z rzędu, w latach 2021-23) zmierzy się z PGE GiEK Skrą Bełchatów. Początek starcia dwóch zasłużonych klubów o g. 14:45. Wszystkie mecze ligowe będą dostępne na kanałach Polsatu Sport. Dodatkowo transmisje online będzie można śledzić m.in. na platformie Polsat Box Go.

