Fabian Drzyzga otwarcie o nowym sezonie PlusLigi. Ocenił ruchy konkurencji

Fabian Drzyzga to nietuzinkowa postać polskiej siatkówki. W sezonie 2022/23 w imponującym stylu poprowadził Asseco Resovię Rzeszów do brązowego medalu w PlusLidze. W stolicy Podkarpacia był to pierwszy krążek od 2016 roku. Rzeszowianie mają jednak apetyt na więcej, podobnie zresztą jak sam rozgrywający Asseco Resovii.

Fabian Drzyzga z życzeniami dla konkurencji

Kapitan klubu z Rzeszowa ma na swoim koncie grubo ponad 100 spotkań w reprezentacji Polski. Drzyzga sięgał m.in. po dwa złota mistrzostw świata (2014 i 2018), srebro Pucharu Świata (2019) czy trzy brązowe medale mistrzostw Europy (2011, 2019 i 2021). Teraz skupia się jednak głównie na grze w klubie. Nikola Grbić nie powołał rozgrywającego do szerokiego składu Biało-Czerwonych ani na sezon 2022, ani 2023.

Jak Drzyzga spogląda na konkurentów przed startem rozgrywek ligowych?

– Myślę, że tak naprawdę wszystkie zespoły, niezależnie od tego, czy jest to mistrz Polski, drużyna z trzeciego miejsca, czy ktoś, kto był na ósmej pozycji – każdy klub dokonał wzmocnień. Mądrze się wzmocniły. Liga będzie naprawdę bardzo mocna i nie będzie meczów, w których będzie można sobie przejść obok – przyznał mający 33 lata siatkarz.

– Na pewno składy są różne, ale bardzo fajne. Inna sprawa, że papier wszystko przyjmie. Potem to trzeba wszystko poskładać i złapać feeling między chłopakami, sobą i drużyną. Bo będą lepsze i gorsze momenty, tak to już jest. Plus zdrowie. Im mniej będzie kontuzji w zespole, to dla całej ligi, tym lepiej i żeby tak było. Rywalizacja w sportowej atmosferze, a nie na zasadzie, że ktoś komuś wypadł i rywal jest osłabiony. Wszystkim życzę zdrowia przez cały sezon, niech wygra lepszy, a my bijmy się, bo będzie z kim i o co – dodał Drzyzga.

Asseco Resovia rozpocznie rozgrywki 2023/24 w niedzielę (tj. 22 października). Brązowi medaliści podejmą u siebie Projekt Warszawa. To jeden z najciekawszych pojedynków pierwszej serii gier. Początek spotkania o godzinie 14:45.

Siatkarski sezon startuje już w najbliższy piątek

Pierwszym meczem sezonu 2023/24 będzie starcie PSG Stali Nysa z mistrzami Polski. Początek o godzinie 17:30.

Ciekawie zapowiada się sobotni klasyk w Kędzierzynie-Koźlu. Grupa Azoty ZAKSA, czyli wicemistrz kraju i zdobywca Ligi Mistrzów (trzeci raz z rzędu, w latach 2021-23) zmierzy się z PGE GiEK Skrą Bełchatów. Początek starcia dwóch zasłużonych klubów o g. 14:45.

Wszystkie mecze ligowe będą dostępne na kanałach Polsatu Sport. Dodatkowo transmisje online będzie można śledzić m.in. na platformie Polsat Box Go.

