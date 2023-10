Jakub Kochanowski wymownie o szansach Asseco Resovii na mistrzostwo. Wskazał jedyną słuszną drogę

Wielkimi krokami zbliża się nowy sezon PlusLigi. W zeszłym roku górą był Jastrzębski Węgiel, który w finale play-offów pokonał Grupę Azoty ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle, a na najniższym podium zameldowała się Asseco Resovia Rzeszów.

Jakub Kochanowski o szansach Asseco Resovii na mistrzostwo PlusLigi

Przed sezonem wiele klubów znacząco się wzmocniło. Imponujące transfery przeprowadziła Asseco Resovia Rzeszów, która w swoje szeregi ściągnęła m.in. Stephena Boyera, czy Karola Kłosa. Na temat szans w walce o mistrzostwo wypowiedział się Jakub Kochanowski w wywiadzie dla Interii.

– W tym sezonie będzie dużo ekip, które są w stanie bić się o mistrzostwo. Przez to, że skrócono play-offy, będą one prawdopodobnie o wiele mniej przewidywalne. Ciężko przewidzieć, kto zdobędzie jaki kolor medalu, ale na pewno pretendentów jest kilku – powiedział

Jakub Kochanowski: To jest jedyna słuszna droga

Dzięki zajęciu trzeciego miejsca Asseco Resovia zakwalifikowała się do Ligi Mistrzów, w której powalczy o jak najlepszy wynik. Środkowy w bloku nie wskazał tego, czy jego klub powinien skupić się na PlusLidze, czy Lidze Mistrzów. – Skład mamy szeroki, więc trener pewnie będzie rotował w taki sposób, żeby zespół był gotowy do każdego następnego spotkania, niezależnie, czy będzie to mecz w lidze, czy Lidze Mistrzów. Jedyną słuszną drogą jest życie z dnia na dzień – trenowanie i przygotowywanie się do każdego kolejnego starcia.

– Atutów mamy bardzo wiele, ale też jeszcze nie wiadomo, jak ta grupa się rozwinie i jaką siatkówkę będziemy prezentować. Nie wiemy jeszcze, jaki pomysł ma trener, co będzie chciał wdrożyć. Ale jedno jest pewne – to drużyna, która jest w stanie wspiąć się na naprawdę wysoki poziom. A co do szczegółów, to musimy jeszcze odbyć kilka treningów, żeby wyklarowało się, jaką siatkówkę będziemy grali – zakończył.

