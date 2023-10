ZAKSA odwróciła losy meczu ze Stalą Nysa. Ten mecz przeszedł do historii

Derby Opolszczyzny rozgrywane w 2. kolejce PlusLigi rozpoczęły się od Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle (1:4). Już na początku spotkania nie brakowało długich wymian, goście ze Stali Nysa mogli liczyć na skuteczność duetu Kapica/Gierżot, a po stronie wicemistrzów Polski nie zawodził m.in. Aleksander Śliwka. W pewnym momencie podopieczni Daniela Plińskiego odskoczyli na cztery oczka (11:15), a potem powiększyli przewagę do pięciu (16:21). Wtedy niesamowitą serią popisali się podopieczni Tuomasa Sammelvuo, którzy wygrali pięć akcji z rzędu i doprowadzili do remisu 21:21. Ostatecznie na nic się to nie zdało, bo przyjezdni wygrali 23:25.

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle odwróciła losy meczu

Druga partia była bardzo długo wyrównana, aż goście znów odskoczyli na kilka oczek – 12:15. W końcówce seta problemy swoją zagrywką sprawił rywalom Remigiusz Kapica i ponownie gospodarze musieli gonić rywala (19:22). Mimo walki nie udało się odwrócić losów tej partii i niespodziewanie znów górą byli siatkarze Stali Nysa (21:25).

Kiedy wydawało się, że ZAKSA może być bliska porażki w tym meczu, w drużynie nastąpił przełom. Tym razem to gospodarze wyszli na prowadzenie (14:12), którego już go nie wypuścili z rąk. Ta partia zakończyła się wynikiem 25:21. Podobnie zakończyła się partia numer cztery, w której Bartosz Bednorz, podobnie jak w secie nr 3 zdobył decydujący punkt (25:22) i doprowadził do tie-breaka.

Obie drużyny nie miały zamiaru się poddać i dobitnie pokazał to tie-break, który zakończył się wynikiem 24:22 dla Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, która ostatecznie odwróciła losy tego meczu i zatriumfowała 3:2. MVP tego spotkania został Bartosz Bednorz.

Ten mecz przeszedł do historii PlusLigi

Ponadto ten mecz przejdzie do historii, gdyż ostatni punkt gospodarze zdobyli minutę po północy, co sprawia, że starcie ZAKSY ze Stalą Nysa stał się najpóźniej zakończonym meczem w PlusLidze. Przypomnijmy, rozpoczął się on o we wtorek 24 października o godz. 21:00 a zakończył w środę 25 października o godz. 00:01. Tę sytuację skomentowali także przedstawiciele wicemistrzów Polski.

„Musiał się zacząć nowy dzień, żeby Derby Opolszczyzny mogły się zakończyć. O godzinie 00:01 padł ostatni punkt niezwykle emocjonującego starcia. Zwycięstwo nasze” – czytamy na Twitterze Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

