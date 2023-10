Malwina Smarzek zaskoczyła ws. gry w Rosji. O powrocie do kadry wyraziła się jasno

Malwina Smarzek od najmłodszych lat zawodowej gry w siatkówkę i pierwszych chwil gry w reprezentacji Polski uznawana była za jeden z największych siatkarskich talentów. Przez lata stanowiła o sile Biało-Czerwonej kadry, jednak ostatnie dwa sezony, kiedy rządzi nią Stefano Lavarini, nie są dla 27-latki łaskawe. W pierwszym sezonie nie zdecydowała się grać w drużynie narodowej, a w drugim podczas próby powrotu miała problemy zdrowotne. Teraz skomentowała swoją sytuację.

Malwina Smarzek skomentowała awans Polek na igrzyska olimpijskie w Paryżu

Reprezentacja polskich siatkarek awansowała na igrzyska olimpijskie w Paryżu, jednak po drodze w kwalifikacjach musiała się mocno napracować, a jednocześnie zwalczyć stres. Wygrały pierwsze trzy spotkania ze Słowenią (3:0), Koreą Południową (3:1) i Kolumbią (3:0), po czym sensacyjnie potknęły się w meczu z Tajlandią (2:3). Od tamtej pory stało się jasne, że będą musiały wygrać wszystkie pozostałe pojedynki z Niemcami, Stanami Zjednoczonymi i Włochami, by myśleć o bezpośrednim awansie.

Tak też się stało i Biało-Czerwone zajęły pierwsze miejsce w grupie C, a z drugiego miejsca awansowały na igrzyska Amerykanki. Malwiny Smarzek zabrakło w trakcie eliminacji, jednak regularnie śledziła poczynania swoich koleżanek po fachu i nie ukrywa wielkiej dumy z wyczynu, jakiego udało im się dokonać. Wyraziła nadzieję, że będzie mogła pojechać na igrzyska olimpijskie razem z koleżankami.

– Jestem bardzo szczęśliwa z tego awansu, mimo że nie mogłam być z kadrą tego lata z powodu decyzji trenera Lavariniego i kontuzji kolana oraz stopy. To oczywiste, że jeśli będę dobrze prezentować się w Casalmaggiore, będzie dyskusja na temat mojej obecności w kadrze. Udział w igrzyskach to marzenie każdego sportowca – powiedziała zawodniczka VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore w rozmowie z serwisem iVolleyMagazine.

Znakomity start sezonu Malwiny Smarzek

Początek bieżącego sezonu jest dla Malwiny Smarzek wyjątkowy. Polka stanowi o sile ofensywnej zespołu, do którego dołączyła przed rozpoczęciem nowej kampanii ligowej i prezentuje się znakomicie. Co prawda Casalmaggiore wygrały dopiero jedno spotkanie w sezonie 2022/23, ale 27-latka zbiera bardzo pozytywne recenzje.

– Pokazałyśmy, że potrafimy rywalizować nawet z silniejszymi zespołami. Po skomplikowanym początku musimy stopniowo podnosić nasz poziom gry. Skupiam się na tym, by robić swoje. Jestem atakującą i muszę zdobywać jak najwięcej punktów. Najważniejsza nie jest jednak pozycja w klasyfikacji punktujących, a wynik drużyny – zaznaczyła reprezentantka Polski.

Tego Malwina Smarzek nauczyła się w Rosji i Brazylii. Wspomniała o wojnie w Ukrainie

Obecna przygoda we Włoszech jest drugą na półwyspie apenińskim dla polskiej siatkarki. W 2021 roku przeniosła się z Igora Gorgonzoli Novary do rosyjskiego Lokomotiwu Moskwa, ale jej przygoda z Rosją nie potrwała długo ze względu na wybuch wojny w Ukrainie. Stamtąd poleciała aż do Brazylii, gdzie grała w drużynie Osasco/Sao Cristovao Saude. Jak sama przyznaje, to wszystko bardzo pozytywnie odbiło się na jej karierze.

– Rok w Rosji pomógł mi poszerzyć siatkarskie horyzonty, mimo że musiałam wracać do Polski. Wojna była trudną sytuacją. To był szczególny moment w mojej karierze, ale mimo to poszerzył moją wiedzę o siatkówce, co wzmocniło mnie psychicznie. W Brazylii występowałam w bardzo fizycznych rozgrywkach. Dzięki Rosji i Brazylii czuję się silniejszą, bardziej kompletną zawodniczką – skwitowała Malwina Smarzek.

