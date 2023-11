Plaga kontuzji w PlusLidze. Bartosz Kwolek zdradził, co mu dolega

Sezon PlusLigi rozpędza się na dobre. Niestety dla wielu zawodników sezon jeszcze się nie zaczął albo już skończył. Niedawno Wojciech Żaliński zamieścił post w swoich social mediach, w którym poinformował, że z siatkarza stał się pacjentem. „Dzisiaj dr Sebastian Żabierek przeprowadził operację mojego kolana, od jutra zaczynam walkę, żeby ten sezon się dla mnie nie skończył, zanim się zaczął” – napisał.

Plaga Kontuzji w PlusLidze. Co dolega Bartoszowi Kwolkowi?

Poza nim z urazami walczą Piotr Nowakowski, który nie wyleczył barku od zeszłego sezonu, Mateusz BIeniek jest kontuzjowany od z sezonu reprezentacyjnego, Mateusz Mika walczy z kolanem, a Łukasz Wiśniewski z więzadłami krzyżowymi. Ponadto Mustapha M'baye złamał palca, Srecko Lisinac ma problemy z kręgosłupem, a Stephen Boyer z mięśniem nogi. Z kolei Trevor Clevenot zachorował na mukowiscydozę, która wykluczy go z gry w najbliższym czasie.

W tym sezonie PlusLigi jest grupa zawodników – Nicolas Szerszeń, Maciej Muzaj i Jurij Gladyr, która walczy z problemami mięśni brzucha. W ostatnim czasie do siatkarzy dołączył Bartosz Kwolek, który zdradził w rozmowie z TVP Sport szczegóły swojego urazu. Przypomnijmy, przyjmujący Aluronu CMC Warty Zawiercie zszedł już w pierwszym secie meczu przeciwko Asseco Resovii Rzeszów. Na pytanie, co się stało, przyjmujący odparł, że na treningu naciągnął mięśnie brzucha.

– Mój plan był taki, by zacząć mecz, spróbować, czy dam radę poradzić sobie z bólem. Przy jednym z pierwszych ataków poczułem jednak, że nie jestem jeszcze gotowy. Wolałem odpuścić niż nastawiać się na większą kontuzję z tym związaną. Wiadomo, że mięśnie brzucha to nie jest najłatwiejsze miejsce do leczenia. Liga jest długa, więc wybrałem w tamtym momencie mniejsze zło – dodał.

Bartosz Kwolek zdradził, kiedy wróci do zdrowia

Bartosz Kwolek uspokoił, że już niedługo powinien wrócić do pełni sprawności. – W teorii w czwartek powinienem zacząć trenować. Na ile to się uda – zobaczymy. Na walkę z GKS Katowice powinienem być gotowy – powiedział.

Bartosz Kwolek nie jest jedynym zawodnikiem z problemami z mięśniami brzucha. Zawodnik Warty Zawiercie został zapytany, czy już mamy do czynienia z plagą kontuzji w PlusLidze.

– Z tego, co pamiętam, nie było jeszcze sezonu, w którym na początku rywalizacji „wypadło” tak wielu zawodników. To trochę dziwne. Taki jest jednak nasz sport i nasz los – trzeba to zaakceptować – zakończył.

