Reprezentanci Polski po dwóch stronach siatki. Atmosfera wrzenia przed Superpucharem

Marcin Janusz, Łukasz Kaczmarek, Aleksander Śliwka i Bartosz Bednorz – to po stronie Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. A w Jastrzębskim Węglu Tomasz Fornal, Norbert Huber i Jakub Popiwczak. Jak widać, reprezentacja Polski będzie miała solidną grupę przedstawicieli w katowickim Spodku podczas gry o AL-KO Superpuchar Polski siatkarzy.

Norbert Huber prowokacyjnie przed finałem

W Kędzierzynie-Koźlu dobrze pamiętają, kto wygrywał w ostatnich latach mecze o pierwszy skalp kampanii. Jastrzębski Węgiel sięgał po triumfy w dwóch minionych edycjach Superpucharu Polski.

– Wiele razy w ostatnich latach graliśmy z Jastrzębskim Węglem. Były to mecze bardzo ważne, o trofea, w lidze, półfinały, finały, w końcu finał Ligi Mistrzów. To pokazuje, że oba kluby są na bardzo wysokim poziomie. Teraz nadarza się kolejna okazja do zmierzenia się. Mamy nadzieję, że po porażkach w Superpucharze Polski, tym razem uda nam się zwyciężyć. Przede wszystkim postaramy się skupić na swojej dobrej grze, realizowaniu założeń, mam nadzieję, że to przyniesie nam triumf – przyznał Aleksander Śliwka.

Ze swoimi byłymi klubowymi kolegami w Spodku zmierzy się Norbert Huber. Środkowy zaliczył świetny sezon reprezentacyjny, będąc jedną z najważniejszych postaci w zespole trenera Nikoli Grbicia.

– Bardzo fajnie, że na polskie drużyny, które walczą o Superpuchar, przyjdzie mnóstwo ludzi, wypełni się cały Spodek. Na pewno zapowiada się znakomite widowisko, zagrają mistrz i wicemistrz Polski. Będzie bardzo duże napięcie ze strony kibiców, aby udowodnić w piątek swoją wyższość. Na pewno będziemy musieli zagrać bardzo odważnie, konsekwentnie i realizować nasze założenia. Po prostu bawić się siatkówką, bo na boisku będzie czternastu fantastycznych siatkarzy, którzy nie raz udowadniali swoją wartość […] Chce bardziej pokonać ZAKSĘ niż zdobyć Superpuchar – mówi środkowy mistrzów kraju.

Komplet kibiców na trybunach w katowickim Spodku

Sami siatkarze są zachwyceni faktem, że mecz odbędzie się w legendarnym obiekcie w sercu stolicy Śląska. To tam reprezentacja Polski zdobywała m.in. tytuł mistrzów świata podczas pamiętnego turnieju z 2014 roku.

– Po raz kolejny gramy z Jastrzębiem. To jest też piękna historia, bo z tym rywalem mierzyliśmy się na przestrzeni ostatnich lat tyle razy, że znamy się jak łyse konie. U nas troszeczkę zespół się zmienił, u nich podobnie. Co jest najpiękniejsze w tym Superpucharze, to fakt, że rozgrywamy mecz w Spodku. To jest magiczne miejsce dla polskiej siatkówki, jej mekka. Bardzo się też cieszymy, że hala będzie wypełniona po brzegi, najlepszymi kibicami na świecie – dodaje Łukasz Kaczmarek.

Jastrzębski Węgiel, ze względu na śląskie pochodzenie, będzie grał „u siebie”, spoglądając na wojewódzkie granice. Kapitan drużyny mistrzów kraju zwrócił jednak uwagę na sam fakt, jak dobry czas przeżywa siatkówka w Polsce.

– Cieszy przede wszystkim to, że jest ogromne zainteresowanie. Już po pierwszych paru tygodniach nie było miejsc, bilety zostały wyprzedane. To naprawdę jest wyjątkowa hala. Zawsze marzyłem, żeby w niej zagrać. Byłem, widziałem, ale nie grałem. Dlatego to na pewno będzie wyjątkowe, zwłaszcza przy takiej publiczności. Wszyscy możemy tylko zacierać ręce na to, że takie święto siatkówki jest w Polsce i z roku na rok ta popularność dyscypliny, poprzez frekwencję i klimat, pokazuje, że jest ogromny popyt. Ludzie widzą, że siatkówka daje dużo fun’u – uzupełnia Jurij Gladyr.

Jastrzębski Węgiel – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, gdzie oglądać?

Walka o pierwsze siatkarskie trofeum w sezonie 2023/24 już dziś, tj. 3 listopada. Mecz w katowickim Spodku ma obejrzeć komplet nieco ponad 11 tysięcy kibiców. Mecz o AL-KO Superpuchar Polski pomiędzy Jastrzębskim Węglem a Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle rozpocznie się o godzinie 17:30.

Gdzie będzie można oglądać transmisję z pojedynku? Mecz będzie dostępny na Polsacie Sport. Dodatkowo transmisja online to tradycyjnie w tym przypadku, platforma Polsat Box Go. Zachęcamy również do śledzenia doniesień prosto z Katowic na sportowych stronach Wprost.pl, będziemy bowiem w Spodku śledzić grę o pierwszy tytuł sezonu.

