Kamil Semeniuk postawił sobie jeden cel. Nie zamierzał kłamać

Sezon reprezentacyjny w siatkówce mężczyzn całkiem niedawno dobiegł końca, a Biało-Czerwoni już myślą o następnym. Nie dziwota, skoro odbędą się w nim igrzyska olimpijskie i teraz właśnie nastał czas nieustannej, długiej i zaciętej walki o miejsce w zespole na tę niezwykle ważną imprezę. Czy Kamil Semeniuk znajdzie się w gronie wybrańców Nikoli Grbicia?

Jasny cel Kamila Semeniuka

– Igrzyska dla mnie numerem jeden na ten moment. Wszystko sprowadzam do tej imprezy oraz tego, aby się na niej znaleźć – stwierdził sam zawodnik w rozmowie z portalem sport.tvp.pl. Trzeba jednak przyznać, że łatwo nie będzie. Do Paryża poleci zaledwie 12 siatkarzy (choć mówi się o poszerzeniu list do 14 nazwisk), a do tego na pozycji przyjmującego Polska ma akurat kłopot bogactwa. Na tej samej na co dzień występują bowiem tacy gracze jak Wilfredo Leon, Aleksander Śliwka, Tomasz Fornal czy Bartosz Bednorz, a w odwodzie jest jeszcze Artur Szalpuk.

Reprezentant Polski został również zapytany o to, czy odczuwa większą presję w związku z faktem, że klubowy sezon 2023/24 może zaważyć o wyjeździe lub jego braku na igrzyska olimpijskie. – Skłamałbym, gdyby powiedział, że nie – odpowiedział przyjmujący. Dodał, iż Nikola Grbić zapewne uważnie będzie śledził poczynania poszczególnych kadrowiczów, dlatego każdy będzie dawał z siebie maksimum. Dowiedzieliśmy się również, że selekcjoner był już na jednym z meczów Perugii, tym z pierwszej kolejki Serie A.

Po jego zakończeniu Kamil Semeniuk miał powody do świętowania, ponieważ jego Perugia zdobyła Superpuchar Italii. W tym sezonie zespół ten nie będzie jednak występował w rozgrywkach międzynarodowych, co może być korzystne dla naszego rodaka, ponieważ w ten sposób otrzyma więcej czasu na wypoczynek między kolejnymi meczami. Cel Perugii na obecne rozgrywki jest jeden: mistrzostwo kraju i powrót do europejskich pucharów.

