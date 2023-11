Wielkie zmiany w życiu Andrzeja Wrony. Przekazał ważną wiadomość

Andrzej Wrona i Zofia Zborowska od wielu lat są szczęśliwą parą, wiodącą udane życie rodzinne. Na ślubnym kobiercu stanęli 13 sierpnia 2019 roku, a niespełna dwa lata później na świat przyszła ich córeczka, której dali imię Nadzieja. Małżeństwo regularnie dzieli się swoim życiem prywatnym za sprawą mediów społecznościowych, gdzie obserwuje ich dziesiątki tysięcy ludzi. To właśnie tam podzielili się kolejną szczęśliwą nowiną.

Andrzej Wrona i Zofia Zborowska spodziewają się dziecka

Kilka dni temu o Andrzeju Wronie zrobiło się głośno za sprawą opublikowanej przez niego wiadomości w mediach społecznościowych. Jedna z internautek podziękowała mu za wspieranie akcji Movember, której zadaniem jest nakłanianie mężczyzn do sprawdzania swoich problemów zdrowotnych. Okazuje się, że mąż kobiety nie był świadom swoich kłopotów i zostały one wykryte. Siatkarz co chwila dzieli się dobrymi informacjami w swoich mediach społecznościowych i tym razem nie było inaczej.

Okazuje się, że wraz z małżonką Zofią Zborowską oczekują narodzin kolejnego dziecka. Na świat przyjdzie ich druga córeczka. „Już się nie bardzo da ukrywać, bo brzuszek zaskakująco szybko rośnie a @zborowskazofia sapie jak szalona. Takiego newsa mamy dla Was. 2024 rok szykuje się być rokiem wyśmienitym” – czytamy we wpisie Wrony i Zborowskiej na Instagramie.

Siatkarz Projektu Warszawa przechodzi przez znakomite chwile swojego życia. Jego drużyna doskonale rozpoczęła nowy sezon PlusLigi i po czterech kolejkach są jej wiceliderami, ustępując tylko Treflowi Gdańsk. Zwyciężyli wszystkie cztery spotkania, ogrywając odpowiednio Asseco Resovię Rzeszów (3:1), GKS Katowice (3:0), Eneę Czarnych Radom (3:0) i Barkom Każany Lwów (3:1). Środkowy stołecznej drużyny był jednym z podstawowych zawodników swojej ekipy we wszystkich wspomnianych spotkaniach, w których zdobył łącznie 37 punktów w 14 rozegranych setach, notując przy tym zaledwie cztery błędy.

Czytaj też:

Katastrofa w szeregach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Sytuacja jest nie do pozazdroszczeniaCzytaj też:

Katorżniczy sezon w wykonaniu polskich siatkarzy. Łukasz Kaczmarek ujawnia