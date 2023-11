Tomasz Fornal zabrał głos po triumfie z Asseco Resovią. Padły zaskakujące słowa

Jastrzębski Węgiel to wciąż panujący mistrz Polski. Ostatnio siatkarze tej ekipy przegrali w finale Superpucharu Polski z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle 2:3, prowadząc 2:0. Podopieczni Marcelo Mendeza zdążyli się zregenerować na mecz z Asseco Resovią i wygrać 3:1. Trener Pomarańczowych postawił w tym spotkaniu na Rafała Szymurę, co okazało się strzałem w dziesiątkę, bo zdobył nagrodę dla najbardziej wartościowego zawodnika.

Tomasz Fornal o problemach w meczu z Asseco Resovią

Przebieg tego spotkania skomentował w rozmowie z serwisem siatka.org Tomasz Fornal. – Wydaje mi się, że ogólnie zagraliśmy dobry mecz i całkiem nieźle się prezentowaliśmy i graliśmy mądrze. Najważniejsze jest to, że w tych trudnych sytuacjach potrafimy zagrać trochę bezpieczniej, obić blok i wykorzystać te elementy techniczne, które mamy. To jest kluczowe – powiedział.

Mimo zwycięstwa, w grze mistrzów Polski pojawiały się przestoje i parokrotnie zdarzyło im się tracić wypracowaną zaliczkę. – Drużyna z Rzeszowa w drugim secie naprawdę wzmocniła zagrywkę i poszła na całość w tym elemencie. To sprawiało nam sporo problemów. Zdajemy sobie sprawę, że takie piłki powinno się bronić, a nie perfekcyjnie przyjmować. Czasem jednak ciężko nawet to zrobić. Sądzę, że nie jedną przewagę jeszcze stracimy w tym sezonie – kontynuował.

Tomasz Fornal porównał Boyera z Patrym

Ten mecz miał dodatkowy smaczek ze względu na transfer Stephena Boyera z Jastrzębskiego Węgla do Asseco Resovii Rzeszów. Z kolei do ekipy mistrza Polski trafił rodak Francuza – Jean Patry. O charakterystykę tych zawodników pokusił się Tomasz Fornal. – Wydaje mi się, że są całkiem innymi zawodnikami. Stephen Boyer bazuje na skoczności, zawsze chce atakować wysoko i kiedy tylko ma idealną piłkę, to żaden blok nie jest go w stanie dotknąć. Jean Patry jest trochę innym zawodnikiem, gra trochę szybszą piłkę. Potrafi sobie dobrze radzić w ciężkich sytuacjach, wysokich piłek. Potrafi atakować po palcach w ten trzynasty, czternasty metr – stwierdził.

– Wymieniliśmy tutaj w Jastrzębiu Stephena na Jeana – wydaje mi się, że to bardzo podobna półka, rywalizują też w reprezentacji Francji o to, kto pojawi się na boisku. Są rotacje i wydaje mi się, że są na bardzo podobnym poziomie – zakończył.

