Ekspert telewizyjny mówi o jęczeniu siatkarzy. Stanowcza reakcja gracza ZAKSY

Siatkarze Grupa Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle podobnie jak przedstawiciele innych klubów mogą mówić o wyczerpującym okresie. Zespoły grają co trzy dni, a pucharowiczom zaraz dojdzie rywalizacja w Lidze Mistrzów co także przedłuży granie w systemie dwóch spotkań na tydzień. Organizmy czołowych zawodników, które zostały mocno wymęczone sezonem reprezentacyjnym, teraz jeszcze mocniej dostają w kość.

Ekspert zszokował wypowiedzią o jęczeniu siatkarzy ze zmęczenia

Wydaje się, że kibice doskonale rozumieją obawy i apele siatkarzy pokroju Łukasza Kaczmarka czy Aleksandra Śliwki. Zdają sobie sprawę, że tak częsta gra może doprowadzić do kolejnych kontuzji, co nie wróży dobrze przed sezonem reprezentacyjnym 2024. ZAKSA ma poważne kłopoty, gdyż z powodu urazów wypadli już Marcin Janusz, Wojciech Żaliński czy Daniel Chitigoi. Kędzierzynianie musieli reagować i szybko sprowadzić nowych graczy (Jakuba Szymańskiego i Radosława Gila, którzy pomogą zespołowi właśnie wtedy, gdy rozpoczyna się maraton gier co trzy dni.

Nieoczekiwanie na przekór powszechnej opinii dotyczącej trudnego kalendarza stoi były siatkarz a obecnie ekspert telewizyjny Maciej Jarosz. Po czwartkowym meczu Jastrzębskiego Węgla z Enea Czarnymi Radom komentujący spotkanie w Polsacie Sport pochwalił graczy mistrza Polski za to, że nie „jęczą” o to, że muszą dużo grać. Choć oficjalnie nie wspomniał, do czego nawiązuje ta wypowiedź, to internauci szybko domyślili się, że jest to szpilka wbita w drużynę Tuomasa Sammelvuo. W ostatnich dniach głośnych wywiadów związanych z trudnym terminarzem udzielali Łukasz Kaczmarek i Aleksander Śliwka.

– Brawa dla jastrzębian. Podoba mi się prowadzenie zespołu przez Mendeza. Podoba mi się podejście zawodników – wszyscy są gotowi i dyspozycyjni. Są w dobrej formie. Nie ma jęczenia, że jest za dużo grania, że są zmęczeni. Grają, bo to jest ich zawód – powiedział Jarusz po meczu zakończonym zwycięstwem Jastrzębskiego Węgla.

Gracz ZAKSY reaguje na opinię Macieja Jarosza

Na ekspercie nie pozostawiono suchej nitki. Kontuzjowany siatkarz ZAKSY skomentował wypowiedź Jarosza dwoma emotikonami – z wizerunkiem osoby zakrywającej twarz oraz klauna. Można podejrzewać, że było to wymierzone właśnie w eksperta Polsatu.

twitterCzytaj też:

To podoba się Magdalenie Stysiak w Fenerbahce. Mówi o „polskiej mafii”Czytaj też:

Zaskakujące stwierdzenie polskiego siatkarza. Wskazał jedną z najlepszych drużyn