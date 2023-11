Nie tylko siatkarze mają powód do narzekania? Wymowne słowa zawodniczki

Skutki tego oglądamy w PlusLidze, gdzie aż roi się od kontuzji. Najboleśniej przekonała się o tym Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, która pilnie poszukiwała wzmocnień, a do meczu z Asseco Resovią przystąpiła nawet w dziesięcioosobowym składzie. Na początku listopada Łukasz Kaczmarek poinformował, że on i jego koledzy z zespołu otrzymali rozpiskę na najbliższy miesiąc. Liczba wolnych dni mogła przerazić. – Dostaliśmy plan na najbliższe 42 dni, z czego łącznie mamy cztery pojedyncze dni wolnego. Myślę, że to jest niesamowicie obciążające dla naszego zdrowia – wyznał.

Libero ŁKS Commercecon Łódź: Dwa dni wolne to święto

Wtórował mu jego kolega z klubu i reprezentacji Aleksander Śliwka. – Polska siatkówka, zarówno klubowa, jak i reprezentacyjna, męska i żeńska, jest w świetnym momencie. Osiąga sukcesy na arenie międzynarodowej i jest to powód do dumy. Aby taki stan utrzymał się jak najdłużej, zdrowie siatkarzy i siatkarek powinno być priorytetem – i mam nadzieję, że tak jest. W tym kierunku powinny iść zmiany przeprowadzane w najbliższym czasie. Myślę, że moment, w którym jesteśmy, skala talentu, jaką mamy, powinniśmy umieć odpowiednio wykorzystać. Mam nadzieję, że tak się właśnie stanie – powiedział.

Jak możemy się przekonać, w kobiecej siatkówce sytuacja również jest bardzo trudna, a terminarze drużyn, które grają w europejskich pucharach, są równie napięte. Po Meczu ŁKS Commercecon Łódź – ITA TOOLS Stal Mielec na ten temat głos zabrała libero mistrzyń Polski – Kinga Drabek, która mówi, że parę dni wolnego jest czymś rzadko spotykanym.

– Po tym meczu dostałyśmy dwa dni wolnego, więc jest święto. Przez ostatnie dwa tygodnie miałyśmy straszny zajazd – wyjazdy, mecze, treningi. To taka cisza przed burzą, teraz tydzień na treningi, ale potem znów czeka nas dużo grania. Jesteśmy na to przygotowane, bo już tak było też w poprzednim sezonie – oświadczyła.

Siatkarki dostały dwa dni wolne, ponieważ kolejne spotkanie zagrają dopiero w poniedziałek 27 listopada. Ich rywalkami będą zawodniczki z klubu Volleyball Wrocław. ŁKS Commercecon Łódź gra również w Lidze Mistrzyń.

