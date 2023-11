Kuriozalne sceny po meczu ZAKSY. Rywale napierali na sędziów

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wznowiła rywalizację w Lidze Mistrzów. Obrońcy tytułu w pierwszej kolejce mierzyli się z kwalifikantem, greckim Olympiakosem Pireus. W składzie Greków znajduje się wielu doświadczonych graczy z międzynarodowym doświadczeniem pokroju Dragana Travicy, Salvadora Hidalgo Olivii czy Alena Pajenka. Mimo to wicemistrz Polski nie dał im szans, wygrywając mecz 3:1.

Kuriozalne sceny po meczu ZAKSY Kędzierzyn-Koźle

Pomimo trzech punktów samo spotkanie nie należało do najłatwiejszych. Grecy potrafili się postawić, wygrywając pierwszego seta. W trzecim i czwartym byli również bliscy triumfu, lecz to ZAKSA triumfowała dzięki grze na przewagi. Ostatnia akcja meczu przy wyniku 30:29 dla kędzierzynian doprowadziła do ogromnych kontrowersji.

David Smith lekką kiwką zbił piłkę na stronę rywali. Ci zaczęli protestować, domagając się przełożenia (błędu) i punktu dla nich. Pomimo reakcji całej drużyny i sztabu pierwszy sędzia David Fernndez Fuentes zakończył spotkanie, schodząc z sędziowskiego słupka. Po chwili znów doszło do narady arbitrów. Zespół z Pireusu nie chciał dać za wygraną. Szczególnie głośny był Włoch Dragan Travica. Po wysłuchaniu trenera Daniela Castellaniego postanowiono o zbadaniu sytuacji poprzez Challenge.

Sytuacja, w której po zejściu arbitra ze słupka i zakończeniu meczu bada się akcję jest czymś niespotykanym. Mimo burzliwego zachowania i przekonaniu o swojej racji, challenge niczego nie zmienił. Arbiter nie dopatrzył się niedozwolonego zagrania ze strony Smitha, tym samym kończąc na dobre dyskusje oraz mecz. ZAKSA mogła cieszyć się z wygranej 3:1 i trzech punktów.

Polskie kluby walczą w Lidze Mistrzów

W grupie A nie rozegrano jeszcze pierwszego meczu kolejki pomiędzy Ziraatem Bankasi Ankara a Knack Roeselare. W innym spotkaniu polskiego zespołu Jastrzębski Węgiel pokonał 3:0 hiszpański Guaguas Las Palmas.

