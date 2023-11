Łukasz Kadziewicz z kontrowersyjnym pomysłem. Propozycja nie spodoba się wszystkim

PlusLiga od sezonu 2025/2026 będzie liczyła 14 zespołów. Włodarze klubów przegłosowali zmniejszenie ligi, choć wyniki zdają się mówić, że nie była to jednogłośna decyzja. Łukasz Kadziewicz, były reprezentant Polski, wyszedł z własną propozycją co do formatu rozgrywek. Zakłada on jeszcze większą elitarność.

Od kilku miesięcy czołowi siatkarze PlusLigi zwracają uwagę na problem przepełnionego kalendarza. Zawodnicy nie mają czasu na normalne treningi czy wspólny czas z bliskimi. Gra co trzy dni wyniszcza ich organizmy, co w konsekwencji może lub już doprowadza do kontuzji. W ostatnich dniach włodarze PlusLigi na Walnym Zgromadzeniu Polskiej Ligi Siatkówki przegłosowali propozycję zmniejszenia ligi z 16 do 14 ekip. Łukasz Kadziewicz chce bardziej elitarnej PlusLigi Z informacji PS Onet wynika, że spośród 16 przedstawicieli klubów za zmniejszeniem ligi było ośmiu z nich. Siedmiu miało odmienne zdanie, a jeden wstrzymał się od głosu. Choć wydaje się, że nic nie powinno stanąć już na przeszkodzie to Łukasz Kadziewicz stwierdził w programie „Misja Siatka”, że decyzja nie ma jeszcze mocy sprawczej, a o wszystkim zadecyduje głosowanie podczas kolejnego zgromadzenia w Olsztynie. Były reprezentant Polski wyszedł również ze swoim pomysłem dotyczącym kształtu ligi. Grający przed laty na środku 43-latek uważa, że PlusLiga powinna zostać jeszcze bardziej zmniejszona. W jego opinii optymalną liczbą byłoby 12 ekip, co oznaczałoby, że po fazie zasadniczej tylko ostatnia czwórka nie grałaby o mistrzostwo. – Prawda jest taka, że dbamy o 15-20 zawodników. Chodzi tylko i wyłącznie o kwestie mentalne, bo przy 60 meczach ligowych ciężko o odpowiednie nastawienie przez cały czas. Z przygotowaniem fizycznym w dzisiejszych czasach przy takiej technologii i odpowiedniej suplementacji nie ma większego problemu – powiedział Kadziewicz w programie. – Według mnie optymalna liczba drużyn w PlusLidze, to 12. Osiem drużyn gra wtedy w play-offach – dodał wicemistrz świata z 2006 roku. Historia obecnego kształtu PlusLigi PlusLiga w aktualnym kształcie (16-zespołowym) funkcjonuje od sezonu 2022/2023. Również od tego momentu w polskiej lidze rywalizuje ukraiński klub, Barkom-Każany Lwów. Z powodu wojny w Ukrainie zespół rozgrywa domowe mecze w Wieluniu. Czytaj też:

Asseco Resovia Rzeszów żegna siatkarza. Trafi do ligowego rywala?Czytaj też:

Siatkarz Projektu Warszawa z poruszającym gestem. To dużo więcej niż wygrana