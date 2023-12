FIVB zaakceptowała prośbę siatkarki. Od teraz będzie grać jako Polka

Dominika Sobolska-Tarasova obecnie występuje w barwach Uyba Volley Busto Arsizio. Zawodniczka niedawno, bo 3 grudnia skończyła 32 lata i dotychczas reprezentowała Belgię na arenie międzynarodowej. Od teraz to się zmieni.

Dominika Sobolska-Tarasova podzieliła się fantastyczną informacją

Środkową wiele łączy z naszym krajem, bo ma polskie korzenie. Jej tata – Tomasz w przeszłości był siatkarzem Gwardii Wrocław, a jej siostra – Marta uprawia siatkówkę plażową. Ponadto Sobolska-Tarasova w przeszłości występowała w Tauron Lidze. Siatkarka grała w takich klubach jak: Grot Budowlani Łódź, BKS Profi Credit Bielsko-Biała, Tauron Banimex MKS Dąbrowa Górnicza, KPS Chemik Police i Impel Gwardia Wrocław – jej pierwszy seniorski klub.

Na swoim Instagramie 32-latka poinformowała, że FIVB zaakceptowała jej prośbę o zmianę obywatelstwa z belgijskiego na polskie. Oznacza to, że od teraz będzie występować jako Polka. „Najlepszy prezent urodzinowy!” – napisała. „Ogromne podziękowania dla Cresty – kancelarii prawnej ds. sportu i Xavier Mansat – adwokata specjalizującego się w roszczeniach związanych z siatkówką za pomoc prawną i wsparcie” – dodała.

Dominika Sobolska-Tarasova: Czasami żółty tygrys staje się orłem

Zawodniczka podziękowała także Belgii za to, co dla niej zrobiła na początku kariery. „Jestem naprawdę wdzięczna za wszystko, co dała mi Belgia. Począwszy od szkoły siatkarskiej i możliwości gry w światowych zawodach z reprezentacją narodową. Ale każdy, kto mnie zna, zrozumie, jak bardzo jestem podekscytowana tą zmianą” – czytamy.

„Czasami żółty tygrys staje się orłem” – zakończyła.

Dotychczas Dominika Sobolska-Tarasova sukcesy osiągała tylko w klubach. W 2008 roku wywalczyła srebro I ligi belgijskiej. W 2014 roku wywalczyła z Chemikiem Police Puchar Polski i złoto Tauron Ligi, a w 2023 roku sięgnęła po brąz z Grotem Budowlanymi Łódź. W międzyczasie w 2021 roku wygrała rumuńską ligę z CSM Târgoviște. Z kolei w reprezentacji Belgii wywalczyła tylko złoto na Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy.

