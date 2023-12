ZAKSA porusza serca swoją akcją na mikołajki. Prośba o szczególne wsparcie

W grudniu przy okazji świątecznego czasu pojawia się wiele szczególnych akcji, mających na celu wsparcie dla potrzebujących. Inaczej nie było w przypadku siatkarzy Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, którzy kilkanaście dni temu pojawili się w miejscowym schronisku dla zwierząt. Jak się okazało, niedługo później w klubie zdecydowano się na wsparcie dla potrzebujących czworonogów.

Siatkarze ZAKSY ze wsparciem dla schroniska dla zwierząt

W mediach społecznościowych pojawiła się informacja dotycząca specjalnego kalendarza, na którym widać siatkarzy wicemistrzów Polski, wraz z podopiecznymi schroniska w Kędzierzynie-Koźlu. Większość zespołu pojawiła się podczas wizyty u czworonogów, wśród zawodników nie zabrakło m.in. kapitana Aleksandra Śliwki, świetnego libero Erika Shojiego, czy najlepszego zawodnika zagranicznego poprzedniego sezonu w PlusLidze, Davida Smitha.

Kibice przy okazji nadchodzącego roku 2024 mogą zaopatrzyć się w specjalny kalendarz, z którego cały dochód będzie przeznaczony właśnie dla czworonożnych przyjaciół z kędzierzyńskiego schroniska. Akcja wykracza zresztą zdecydowanie poza sam kalendarz.

„Chcemy, aby miesiąc grudzień był miesiącem wsparcia dla czworonogów. Pod hasłem: Razem gramy dla Schroniska w Kędzierzynie-Koźlu, łącząc siły Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zachęca wszystkich fanów naszej drużyny i członków #ZAKSAfamily do włączenia się do akcji wsparcia dla zwierząt uratowanych przez schronisko w naszym mieście. Możliwości okazania wsparcia będzie kilka. Startujemy 6 grudnia, kiedy przed meczem z LUK Lublin, wolontariusze wspierani przez Kelli Smith, Alinę Agarkovą i Katarzynę Janusz będą prowadzić zbiórkę darów przed HWS Azoty, a w trakcie spotkania pojawią się w hali z dedykowanymi puszkami, zbierając fundusze na wsparcie mieszkańców schroniska” – czytamy na stronie internetowej klubu.

Odnośnie do wsparcia, poza tym finansowym, schronisko zwłaszcza w okresie zimowym ma sporo potrzeb, co w pełni zrozumiałe. Mokra karma dla psów i kotów, kasza, ryż, makaron, prześcieradła, koce, poszwy, posłania, koszyki wiklinowe. Każdy może dołączyć do wsparcia kędzierzyńskiego schroniska.

Jastrzębski Węgiel na czele tabeli w PlusLidze

Po dziesięciu rozegranych meczach liderem hierarchii w kraju są mistrzowie, Jastrzębski Węgiel. Obrońcy tytułu wygrali wszystkie dotychczasowe pojedynki. Na drugiej pozycji znajduje się rewelacyjnie radzący sobie zespół Projektu Warszawa.

Co do ZAKSY, ta od początku sezonu może mówić o sporym pechu związanym z problemami zdrowotnymi. Zespół nie może skorzystać m.in. z usług Marcina Janusza, podstawowego rozgrywającego również w reprezentacji Polski. Wygląda na to, że wicemistrzowie kraju będą do końca bić się o jak najlepsze miejsce przed fazą play-off.

