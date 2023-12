Poznaliśmy decyzję gwiazdy PlusLigi. Tam zagra w następnym sezonie

Ósma drużyna poprzedniego sezonu PlusLigi przekazała swoją decyzję o przedłużeniu kontraktu z Michałem Gierżotem za pośrednictwem mediów społecznościowych. Informacja ta wzbudziła wielką radość kibiców ekipy z Nysy, jednak trudno się temu dziwić, gdyż 21-latek udowadnia, że jest jedną z najważniejszych postaci zespołu.

Michał Gierżot przedłużył kontrakt z PSG Stalą Nysa

Młody przyjmujący zasilił szeregi drużyny Daniela Pilińskiego w sezonie 2022/2023 i z miejsca stał się jej filarem, o czym mówią statystyki. W poprzednim sezonie notował średnio 10,85 punktu na mecz, a czterokrotnie sięgał po nagrodę MVP danego spotkania. Najskuteczniejszy okazał się w pojedynku z Bogdanką LUK-iem Lublin, zdobywając aż 24 oczka dla swojej drużyny. Łącznie w poprzedniej kampanii PlusLigi rozegrał 68 meczów, w których zdobył 587 punktów.

Dzięki swojej efektywnej grze dla PSG Stali Nysa Michał Gierżot otrzymał powołanie do szerokiej kadry Polski, jednak Nikola Grbić nie dał mu szansy na występ w żadnym meczu. Pojechał natomiast na Uniwersjadę do Chengdu, gdzie sięgnął po srebrny medal. Przypomnijmy również, że w 2021 roku 21-latek zdobył brązowy medal mistrzostw świata juniorów, a w kolejnym krążek o tym samym kolorze w mistrzostwach Europy do lat 22.

Obecnie PSG Stal Nysa zajmuje ósmą lokatę w tabeli PlusLigi, a młody przyjmujący gra jeszcze lepiej niż w minionym sezonie. Dotychczas ekipa Pilińskiego rozegrała dziewięć spotkań, a Gierżot trzykrotnie został uhonorowany tytułem najlepszego zawodnika meczu. Zajmuje również siódme miejsce w rankingu najlepiej punktujących zawodników ligi (148 punktów). „Co powiecie na taki prezent? Z przyjemnością, w imieniu Michała Gierżota, przekazujemy, że zostaje z nami na kolejny sezon! Chyba wszyscy byliśmy w tym roku grzeczni” – napisano w mediach społecznościowych PSG Stali Nysa.

twitterCzytaj też:

Dokonali niemożliwego w PlusLidze. Ten zespół wygrał pierwszy raz od ponad 300 dniCzytaj też:

Świetne wieści dla kibiców siatkówki. Wielka impreza w Polsce i zmiany w kalendarzu