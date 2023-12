Zazdroszczą nam trenera. Nikola Grbić marzeniem uznanej reprezentacji

Miniony sezon reprezentacyjny był tak udany dla Polaków, że niektóre federacje aż zaczęły zazdrościć nam trenera. W trakcie lata 2023 roku Nikola Grbić wygrał z Biało-Czerwonymi wszystko, co się dało, zwracając na siebie gigantyczną uwagę nie tylko w naszym kraju, lecz również innych państwach Europy. Czy w związku z tym powinniśmy obawiać się o przyszłość serbskiego szkoleniowca?

Nikola Grbić odniósł wiele sukcesów

W tym kontekście warto zaznaczyć, że umowa 51-latka obowiązuje do sierpnia 2024 roku, a konkretniej rzecz ujmując do momentu zakończenia nadchodzących igrzysk olimpijskich. Jest to docelowa impreza dla reprezentacji Polski, z której to powinna (a przynajmniej tego życzy sobie wielu kibiców i ekspertów) przywieźć medal. Sam trener zawsze deklarował pełne skupienie na dążeniu do realizacji tego zadania.

Trzeba natomiast przyznać, że już teraz dorobek Nikoli Grbicia w ekipie Biało-Czerwonych jest imponujący. Mówimy bowiem o brązowym i złotym medalu Ligi Narodów, złocie mistrzostw Europy, srebrze mistrzostw świata oraz kwalifikacji do igrzysk olimpijskich z pierwszego miejsca. Innymi słowy – za kadencji Serba nie było jeszcze takiej imprezy sportowej, podczas której nasi siatkarze nie wylądowaliby na podium.

Serbowie chcą powrotu Nikoli Grbicia?

Nic dziwnego, że na 51-latka zwrócili uwagę… Jego rodacy. Kadra Serbii nie odniosła żadnego wielkiego sukcesu od 2019 roku i w związku z tym coraz częściej mówi się tam o konieczności zmiany selekcjonera. Właśnie w tym kontekście padło nazwisko trenera Biało-Czerwonych.

O Nikoli Grbiciu wspomniał Slobodan Boskan, dawny wybitny siatkarz. – Wcześniej Igor Kokalović został selekcjonerem reprezentacji Serbii nie bez przypadku. Ale jak długo będzie piastował to stanowisko? Nie wiem. W przyszłości trzeba tu sprowadzić człowieka takiego jak Nikola Grbić. Jest tam, gdzie jest nie z przypadku, lecz ze względu na to, co osiąga ze swoją drużyną. Wystarczy zobaczyć, ile już wygrał – powiedziała żywa legenda w podcaście zatytułowanym „Serviranje sa Ivanom i Vemom”. Wydaje się więc, że aktualnie jest to bardziej kwestia życzeniowa niż realny temat, którego należy się obawiać.

