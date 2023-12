Fatalne wieści ws. zdrowia Aleksandra Śliwki. Kapitan ZAKSY wypada z gry

Powodem absencji jest złamanie drugiego palca lewej ręki. Aleksander Śliwka pierwsze kłopoty z ręką miał jeszcze w trakcie weekendowego meczu PlusLigi z Treflem Gdańsk. Wówczas kapitan Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle ze złością uderzył ręką w naprężoną siatkę. Sytuacja zdecydowanie pogorszyła się w trakcie środowego meczu w Lidze Mistrzów. Śliwka nie dokończył na boisku pojedynku z belgijskim Knack Roeselare.

Aleksander Śliwka z potwierdzonym złamaniem

Oficjalne wieści dotyczące stanu zdrowia przyjmującego pojawiły się w czwartkowy wieczór na stronie internetowej ZAKSY. Wicemistrzowie Polski będą musieli radzić sobie z kolejnym, chyba najpoważniejszym brakiem, spoglądając nie tylko na warstwę sportową, ale również mentalną – brak kapitana zespołu.

„W związku z urazem, jakiego Aleksander Śliwka doznał podczas meczu Ligi Mistrzów w Roeselare kapitana Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle czeka przerwa w grze i treningach. Aleksander Śliwka urazu doznał w pierwszym secie meczu siatkarskiej Ligi Mistrzów w belgijskim Roeselare, przy próbie zablokowania rywala, piłka pechowo uderzyła przyjmującego Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Nasz kapitan pozostał na boisku, grając do końca wygranej przez ZAKSĘ partii. Niestety uraz okazał się na tyle dotkliwy, że w kolejnym secie konieczna była zmiana. Po powrocie do Polski szczegółowe badania potwierdziły obawy – Aleksander Śliwka doznał złamania drugiego palca lewej ręki. Niestety w związku z urazem kapitana Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle czeka kilkutygodniowa przerwa w treningach i grze. Kapitanowi naszej drużyny życzymy szybkiego powrotu do zdrowia” – czytamy w komunikacie klubu z Kędzierzyna-Koźla.

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zdziesiątkowana

Śliwka wpisał się na długą listę nieobecności, które dotknęły drużynę trzykrotnie w ostatnich trzech latach zdobywającą tytuł najlepszego teamu Ligi Mistrzów. Kontuzje wykluczyły m.in. Łukasza Kaczmarka, Bartosza Bednorza, Marcina Janusza czy Davida Smitha. Wykluczony jest również Wojciech Żaliński czy Przemysław Stępień.

