Nowe informacje o kontuzji Aleksandra Śliwki. Nie jest dobrze

W sezonie 2023/24 pech nie opuszcza polskich siatkarzy, aczkolwiek chyba bliższe prawdy byłoby napisanie, że siatkarzy nie opuszcza zmęczenie. Niezależnie od tego, co miało większy wpływ, faktem pozostaje to, iż przez kilka najbliższych tygodni nie zobaczymy w akcji jednego z reprezentantów Polski. Podczas ostatniego meczu ZAKSY Aleksander Śliwka doznał kontuzji.

Poważna kontuzja Aleksandra Śliwki

Dla mistrzów Europy jest to nie lada problem, ponieważ od dłuższego czasu zmagają się oni z plagą kontuzji. Problemy zdrowotne mieli lub nadal mają Bartosz Bednorz, Marcin Janusz czy też Przemysław Stępień. A to tylko wierzchołek góry lodowej. Wielokrotnie publicznie o tym kłopocie mówił też Łukasz Kaczmarek. Generalnie siatkarze ZAKSY Kędzierzyn-Koźle nie chcą chować się za wymówkami i usprawiedliwiać gorszej formy urazami. Z drugiej strony jednak liczne urazy w zespole Tuomasa Sammelvuo to coś, z czym dyskutować się nie da.

Pechowa sytuacja, która odbiła się na siatkarzu reprezentacji Polski, miała miejsce w starciu z Knack Roeselare. Przyjmujący nie wyszedł na drugą partię tego spotkania i wygląda na to, że prędko nie wróci do gry. „Kapitana ZAKSY czeka przerwa w grze i treningach. Aleksander Śliwka urazu doznał przy próbie zablokowania rywala. […] Niestety uraz okazał się na tyle dotkliwy, że w kolejnym secie konieczna była zmiana. Po powrocie do Polski szczegółowe badania potwierdziły obawy” – czytaliśmy w oficjalnym komunikacie klubu.

Jak się okazało, kontuzja 28-latka jest całkiem poważna, a o szczegółach opowiedział Tomasz Swędrowski z Polsatu Sport. – Olek ma złamany palec i to jest dość skomplikowane złamanie. Przejdzie więc operację. To jest na pewno zła informacja, bo będzie wyłączony z gry co najmniej na sześć tygodni – zdradził znany komentator.

Czytaj też:

Karol Kłos nie wytrzymał po meczu. „To jest śmieszne”Czytaj też:

Legenda polskiej siatkówki grzmi. Według niego to nie jest przypadek