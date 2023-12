Sebastian Świderski jasno o celach Nikoli Grbicia na rok 2024. Te słowa mówią wszystko

Nie ulega wątpliwości, że reprezentacja Polski siatkarzy ma za sobą kapitalny czas. Polacy w 2023 roku wygrali Ligę Narodów, zostali mistrzami Europy, a na koniec skwitowali sezon wywalczeniem kwalifikacji olimpijskiej na igrzyska do Paryża. Czego chcieć więcej? Jak się okazuje, zespół siatkarskich mistrzów nadal jest nienasycony.

Sebastian Świderski o celach Nikoli Grbicia na rok 2024

Można tak mówić, chociażby w kontekście trenera Biało-Czerwonych. Nikola Grbić dobrze wie, że ma przed sobą jeszcze najważniejszą próbę. Coś, co nie udało się żadnemu selekcjonerowi Polaków na przestrzeni ostatnich, niemal dwóch dekad. Odkąd Polacy regularnie przyjeżdżają na turniej olimpijski (czyt. IO w Atenach 2004), za każdym razem odpadają na starcie fazy pucharowej.

twitter

Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski w rozmowie z Interią zdradził, jak może wyglądać nastawienie serbskiego selekcjonera do sezonu kadrowego, który wystartuje tuż po zakończeniu rozgrywek klubowych w 2024 roku.

– W tym roku najważniejsze były kwalifikacje do tej (tj. olimpijskiej dop. eMPe) imprezy, ale trener Nikola Grbić nie potrafi odpuścić i nie chce iść łatwiejszą ścieżką. Zawsze chce wszystko wygrywać i iść po kolejne zwycięstwa. Nie trzeba go będzie motywować w przyszłym roku. Na pewno będzie chciał obronić tytuł w Lidze Narodów, a z igrzysk olimpijskich przywieźć medal. Z takim celem lecimy do Paryża. To dla nas kluczowa impreza – przyznał prezes PZPS.

Finały Ligi Narodów siatkarzy ponownie w Polsce!

Biało-Czerwoni w 2024 roku będą bronić złotego medalu VNL zdobytego w Ergo Arenie. Turniej finałowy Ligi Narodów odbędzie się w Atlas Arenie w Łodzi od 27 do 30 czerwca. Osiem najlepszych drużyn VNL 2024 zagra w kluczowej próbie przedolimpijskiej.

Co ciekawe, dla Łodzi to powrót do goszczenia męskiej siatkówki w najlepszym wydaniu. W ostatnich latach to głównie reprezentacja Polski kobiet gościła w Atlas Arenie, i to z całkiem dobrym skutkiem. Przykład? Biało-Czerwone właśnie w Łodzi wywalczyły sobie bilety na igrzyska w Paryżu (2024), osiągając sukces w turnieju kwalifikacyjnym.

Czytaj też:

Oto najważniejszy polski siatkarz. Eksperci są co do tego zgodniCzytaj też:

Ta drużyna chce walczyć o mistrzostwo Polski. Jasna deklaracja trenera