Sebastian Świderski niezadowolony z decyzji władz. Chodzi o skład na igrzyska olimpijskie

W przyszłym roku polscy kibice będą mieli wiele szans do podziwiania narodowych zespołów w wielkich imprezach. Zarówno panie jak i panowie wywalczyli kwalifikacje olimpijskie i zobaczymy ich w Paryżu. Mimo apeli, wciąż trenerzy będą mieli twardy orzech do zgryzienia związku z ograniczonym składem.

Sebastian Świderski rozczarowany działaniami MKOl

Niemalże co cztery lata na nowo powstaje dyskusja o ograniczonym limicie zawodników, jaki trenerzy mogą zabrać na igrzyska. W przeciwieństwie do mistrzostw Europy, świata czy turniejów Ligi Narodów selekcjonerzy mogą wybrać nie czternastkę, a dwunastkę graczy. To znacząco redukuje możliwość rotacji graczy, a także skazuje na wybór tylko jednego libero.

Kilka miesięcy temu głośno było o poszerzeniu składów na igrzyska do 14 osób, choć składy meczowe nadal miałyby liczyć 12 siatkarzy. Teraz według doniesień Sebastiana Świderskiego wszystko wskazuje na to, że to takiej zmiany nie dojdzie. Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej w rozmowie dla portalu siatka.org powiedział, że wynika to nie z działań FIVB, a MKOl.

– Ciągle prowadzimy dialog z FIVB. Niestety, to nie oni decydują, tylko MKOl. Ich decyzja jest troszeczkę niezrozumiała. Ciągle stoją przy 12 zawodnikach. Dlaczego nie można dać 14 i grać tak, jak gra się inne międzynarodowe turnieje? To nie jest zrozumiałe, ale decyzje zapadają na najwyższym szczeblu – powiedział Sebastian Świderski. – Są jakieś lekkie rozmowy o możliwości dołączenia jednego siatkarza, siatkarki jako rezerwowego, który mógłby w przypadku problemów być czymś na rodzaj naszego transferu medycznego. To będzie taka jednorazowa zmiana – dodał prezes związku.

Polacy powalczą o medale igrzysk olimpijskich

Turniej olimpijski siatkarek i siatkarzy odbędzie się w dniach 27 lipca – 11 sierpnia 2024 roku w Paryżu.

Czytaj też:

Zaskakujące wyznanie polskiej siatkarki. Zdradziła, kiedy wróci na parkietCzytaj też:

To prawdziwy hit transferowy w PlusLidze. Reprezentant Polski odejdzie z ZAKSY?