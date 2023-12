Polska siatkarka ujawniła wiadomość od „kibica”. Szokujące, jak ją potraktował

W poniedziałek (tj. 18 grudnia) w Opolu doszło do sporej niespodzianki w ramach rozgrywek Tauron Ligi. Miejscowa drużyna UNI Opole ograła w czterech setach siatkarki BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. Bielszczanki od początku sezonu prezentują się rewelacyjnie, walcząc równo z faworytkami do mistrzostwa Polski. Wpadka w Opolu była niespodziewana, ale jak to bywa w sporcie, takie mecze się zdarzają.

Wulgarna wiadomość, którą ujawniła Paulina Damaske

Jedną z siatkarek, która wystąpiła w wyjściowym składzie przegranych bielszczanek, była Paulina Damaske. Podstawowa przyjmująca zdobyła 13 punktów, będąc pod tym względem drugą najlepszą spośród drużyny przyjezdnych. Damaske zagrała solidnie w elemencie przyjęcia (31 prób, 52 proc. pozytywnego), gorzej było w ataku, tylko 36 proc. na 33 okazje (najwięcej z drużyny).

Po porażce siatkarka opublikowała na swoim stories na Instagramie wiadomość, którą dotrzymała o jednego z internautów. Bardzo wulgarną, której treść trudno jakkolwiek obronić, a można jedynie zdecydowanie potępić. Jeśli adresat nazywa się fanem siatkówki, to jest co najwyżej „kibicem”, który powinien odpowiedzieć za swój czyn.

twitter

„Miło, że ludzie, którzy niczego nie osiągnęli, się wypowiadają. Wyrażanie swojej opinii to jedno, ale prześladowanie i nękanie wielu zawodniczek to przesada. Mam nadzieję, że kolega z anonimowego konta dużo stracił, obstawiając nasz mecz. Upss, następna przegrana w jego życiu” – skomentowała wulgarną wiadomość siatkarka.

Grupa Azoty Chemik Police zdecydowanie na czele

W rozgrywkach Tauron Ligi właśnie rozpoczęła się runda rewanżowa. Ja pozycji liderek rozgrywek są siatkarki Grupy Azoty Chemika Police, czyli zespołu, który w poprzednim sezonie nie zdołał nawet wejść do najlepszej czwórki krajowego grania. Na podium są dalej PGE Rysice Rzeszów oraz ŁKS Commercecon Łódź.

Co do walki o utrzymanie, ostatnia trójka to: Grupa Azoty Akademia Tarnów, Metalkas Pałac Bydgoszcz oraz ITA TOOLS Stal Mielec.

Czytaj też:

Sebastian Świderski niezadowolony z decyzji władz. Chodzi o skład na igrzyska olimpijskieCzytaj też:

Oto najważniejszy polski siatkarz. Eksperci są co do tego zgodni