Wymowne słowa Nikoli Grbicia. Wskazał, kto na pewno nie pojedzie na igrzyska olimpijskie

Prezes PZPS Sebastian Świderski wyznał w rozmowie z Interią, że głównym celem, jaki postawiono przed Nikolą Grbiciem, był awans do Paryża. – Ale trener Nikola Grbić nie potrafi odpuścić i nie chce iść łatwiejszą ścieżką. Zawsze chce wszystko wygrywać i iść po kolejne zwycięstwa. Nie trzeba go będzie motywować w przyszłym roku. Na pewno będzie chciał obronić tytuł w Lidze Narodów, a z igrzysk olimpijskich przywieźć medal. Z takim celem lecimy do Paryża. To dla nas kluczowa impreza – przyznał prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Nikola Grbić o składzie na igrzyska olimpijskie

W wywiadzie dla Polsatu Sport serbski szkoleniowiec został zapytany o to, czym będzie się kierował przy tworzeniu składu na igrzyska olimpijskie. – Nie ma zawodników, którzy już są w Paryżu. Nie chcę popełnić błędu, który popełniają trenerzy, mówiąc „cokolwiek się stanie, ty na pewno zagrasz” – zapewnił.

– Mam już oczywiście pewne pomysły. Chcę, żeby wszyscy zrozumieli, że to jest polska siatkówka. To nie są nazwiska zawodników, to nie są ich indywidualne kariery. To nie jest moja kariera. To jest polska siatkówka – jeśli my wygramy, to wygra polska siatkówka – dodał.

Nikola Grbić wskazał, kto na pewno nie pojedzie na igrzyska olimpijskie

Nikole Grbić wskazał, kto na pewno nie znajdzie się w składzie na igrzyska olimpijskie. – Jeśli wszyscy będą pracować w tej perspektywie, jeśli wszyscy będą myśleć o dobrym samopoczuciu zespołu, niezależnie od tego, czy są w nim obecni, czy nie, wtedy będziemy mieli szansę. To jest coś, o co zawsze proszę zawodników, by starali się nie stawiać własnego ego ponad dobro drużyny. Bo razem z drużyną wygramy – kontynuował.

– Jeśli chcesz mieć status gwiazdy lub osoby, której te zasady nie dotyczą, to może lepiej, że cię tu nie ma, bo to jest sport zespołowy – zakończył.

