Aleksander Śliwka poruszył serca kolegów z ZAKSY. Wspaniałe słowa przyjaciela

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle mocno odczuwa skutki gry na wielu frontach, a także występów swoich siatkarzy w rozgrywkach reprezentacyjnych. Co jakiś czas do mediów przedostaje się informacja o kolejnym urazie w ekipie Tuomasa Sammelvuo. Do grona kontuzjowanych dołączył Aleksander Śliwka, podstawowy gracz trzykrotnego zwycięzcy Ligi Mistrzów.

Aleksander Śliwka największą siłą ZAKSY Kędzierzyn-Koźle

Aleksander Śliwka nabawił się urazu przy okazji meczu Ligi Mistrzów przeciwko Knack Roeselare. Choć informowano o niegroźnym urazie, to z czasem wyszło na jaw, że konieczna jest operacja, gdyż 28-latek złamał palec. Początkowo zakładano kilkutygodniową przerwę. Teraz jak poinformował sam zawodnik, powrót potrwa dłużej.

Choć trudno o dobry humor, to Śliwka zachowuje optymizm. Szybko po wyjściu ze szpitala udał się na mecz swojej drużyny. ZAKSA mierzyła się z Ziraatem Ankara. Turcy zdemolowali polski klub grający przed własną publicznością 3:0. Kontuzje w kadrze odbijają się na wynikach ekipy z województwa opolskiego. Po meczu wsparł kolegów co nie pozostało zauważone.

„Od razu po operacji, mimo wielkiego bólu, przyjechał do zawodników, żeby ich wspierać i być z nami w tych wyjątkowo trudnych momentach. To ktoś więcej niż kapitan. Największa siła tej drużyny to Aleksander Śliwka” – napisał na Instagramie Łukasz Kaczmarek opatrując wpis na InstaStories zdjęciem z przyjacielem.

ZAKSA walczy w Lidze Mistrzów i PlusLidze

ZAKSA musiała sięgać już po awaryjne wzmocnienia. W trakcie sezonu dołączyli do klubu między innymi Radosław Gil z ligi cypryjskiej czy Jakub Szymański z GKS-u Katowice.

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zajmuje obecnie dziewiąte miejsce w PlusLidze, tracąc 15 punktów do lidera, Jastrzębskiego Węgla. W grupie A Ligi Mistrzów plasują się z kolei na drugiej pozycji.

