Nowy trener w PlusLidze oficjalnie zaprezentowany. Zaskakująca decyzja

Jeszcze kilkanaście godzin temu informowaliśmy, że w Radomiu rozważana była kandydatura Mariusza Sordyla. Jak się jednak okazało, nie polski trener, a jednak wybór zagraniczny – to kierunek, który obrano w walce o utrzymanie w PlusLidze. Waldo Kantor został nowym szkoleniowcem Enea Czarnych Radom.

Waldo Kantor trenerem Enea Czarnych Radom

Spoglądając na dorobek siatkarski nowego szkoleniowca ostatniej drużyny PlusLigi, robi wielkie wrażenie.

„Argentyńczyk, Waldo Kantor został trenerem drużyny Enea Czarnych Radom! Nowy szkoleniowiec zespołu WKS-u przez ostatnie lata swojej kariery prowadził drużyny z Argentyny, Arabii Saudyjskiej oraz Włoch. W latach 1999-2003 Waldo Kantor pełnił również rolę asystenta pierwszej drużyny narodowej mężczyzn. Jako siatkarz grał na pozycji rozgrywającego, występując na parkietach ligi argentyńskiej, włoskiej, francuskiej, hiszpańskiej czy brazylijskiej. Wraz z reprezentacją Argentyny Waldo Kantor, sięgnął m.in. po brązowy medal Mistrzostw Świata (1982) oraz brązowy medal Igrzysk Olimpijskich w Seulu (1988)” – czytamy na oficjalnej stronie klubu z Radomia.

Radomianie potrzebują zacząć zdobywać punkty tu i teraz. Najbliższy mecz pod wodzą nowego szkoleniowca już w sobotę (tj. 23 grudnia), kiedy to radomianie zagrają u siebie z PGE GiEK Skrą Bełchatów. Do Radomia przyjedzie trzynasta drużyna w tabeli, zatem to będzie ważny sprawdzian dla „czerwonej latarni” ligi.

Jastrzębski Węgiel na czele tabeli w PlusLidze

Na krajowych parkietach trwa bardzo ciekawy sezon. Liderem jest po dwunastu kolejkach Jastrzębski Węgiel. Śląski zespół ma jednak zaledwie punkt przewagi nad wiceliderem Projektem Warszawa. Podium uzupełnia Asseco Resovia Rzeszów.

Niespodzianką in minus jest z pewnością Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Wicemistrzowie Polski zajmują dopiero dziewiąte miejsce. Dużym pozytywnym zaskoczeniem jest za to Bogdanka LUK Lublin. Zespół z Lubelszczyzny jest w pierwszej piątce PlusLigi, co z pewnością jest rewelacyjnym osiągnięciem.

