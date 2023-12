Vital Heynen przymierzany do wielkich rywali Polaków. Może opuścić kadrę Niemiec

Vital Heynen opuścił reprezentację Polski w 2021 roku po tym, jak nie udało mu się zdobyć medalu igrzysk olimpijskich. Jego miejsce zajął Nikola Grbić. Mimo tego Belg z uśmiechem na twarzy może wspominać przygodę z polskimi siatkarzami. Wkrótce może zostać trenerem ich wielkich rywali.

Vital Heynen przejmie wielkich rywali reprezentacji Polski?

Vital Heynen zaskarbił sobie przychylność i uznanie wśród polskich kibiców. Wraz z reprezentacją Biało-Czerwonych sięgnął po wiele sukcesów, a także ten najważniejszy, czyli mistrzostwo świata. Po trzech latach na ławce trenerskiej postanowił rozstać się z Polską i po jakimś czasie został selekcjonerem kobiecej reprezentacji Niemiec, którą prowadzi po dziś. Pracę z niemiecką kadrą łączy z byciem trenerem tureckiej drużyny Nilufer Belediyespor. Według najnowszych doniesień jego przygoda z obiema pełnionymi funkcjami wkrótce może dobiec końca.

Jak donosi serwis volleyball.ir belgijski szkoleniowiec znalazł się na szczycie listy włodarzy reprezentacji Iranu. Miałby zastąpić na ławce trenerskiej Behrouza Ataeiego, który po porażce z Czechami w kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich w Paryżu złożył rezygnację. Były trener polskich siatkarzy nie jest jedynym kandydatem na to stanowiska. Irańczycy biorą również pod uwagę kandydatury Saeeda Maaroufa, Angelo Lorenzottiego i Roberto Piazzy. Jeżeli taki scenariusz by się ziścił, wówczas polscy kibice otrzymaliby poważny cios.

Reprezentacja Iranu nie jest ulubionym rywalem Biało-Czerwonych. Wielokrotnie dochodziło do nieporozumień pomiędzy obiema nacjami, a doskonałym przykładem jest sytuacja, w której Michał Kubiak starł się z jednym z przeciwników przez siatkę. Warto zaznaczyć, że na tę chwilę to jedynie spekulacje, a potencjalne zatrudnienie Heynena wiązałoby się z dużym wydatkiem dla tamtejszej federacji.

