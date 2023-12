Wielki powrót legendy siatkówki. Znów poprowadzi słynną reprezentację

Turniej olimpijski siatkarzy to najważniejsze wydarzenie dla tego sportu w 2024 roku. O obronę tytułu powalczą Francuzi. Polacy po wygraniu trzech wielkich imprez w ubiegłym sezonie, podejdą do turnieju jako faworyci do złota. Od liderów rankingu FIVB z pewnością można wymagać walki o podium.

Bernardo Rezende nowym trenerem reprezentacji Brazylii

Zadanie nie będzie łatwe, bo medal będą chciały zdobyć również inne kadry takie jak USA, Japonia czy Brazylia. Ci ostatni tuż po zdobyciu kwalifikacji zaskoczyli informacją o rozstaniu się z dotychczasowym trenerem Renanem Dal Zotto. Wiadomość była o tyle niespodziewana, że trener wykonał założony cel – awans na IO.

W tym samym czasie na koordynatora kadry powołano Bernardo Rezende. Trener damskiego klubu z Rio de Janeiro przed laty pracował z reprezentacją mężczyzn. Początkowo nie było wiadomo, kto zastąpi Dal Zotto, jednakże informacja z brazylijskiego związku siatkówki rozwiała wszelkie wątpliwości. To Rezende poprowadzi kadrę na turnieju w Paryżu, tym samym oficjalnie wracając na stanowisko, które opuścił w 2016 roku.

Rezende to legenda nie tylko brazylijskiej, ale i światowej siatkówki. Z kadrą dwukrotnie cieszył się z mistrzostwa olimpijskiego (2004, 2016). Dodatkowo trzy razy z rzędu zdobywał mistrzostwo świata (2002, 2006, 2010), aż ośmiokrotnie triumfował w Lidze Światowej (w latach 2001-2010). Prawdopodobnie wciąż będzie mógł liczyć na obecność w drużynie Bruno, czołowego rozgrywającego świata, a zarazem jego syna.

Bernardo Rezende wciąż pozostanie przy siatkówce

Rezende wciąż będzie łączył obowiązki trenera kadry z funkcją szkoleniowca Rio de Janeiro Volei Clube, w którym pracuje od 2004 roku. Barwy jego zespołu przywdziewały między innymi siatkarki TauronLigi – Roberta Ratzke czy Amanda Campos.

