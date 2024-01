Norbert Huber specjalnie dla „Wprost”: Żadne trudności nie są nam straszne

Norbert Huber i jego popisy są w ostatnich kilku miesiącach nieodzownym elementem, kiedy tylko siatkarz pojawi się na parkiecie. Tak było zarówno w przypadku występów w reprezentacji Polski (np. finał mistrzostw Europy), jak i klubowym graniu. Najświeższy, bardzo dobry występ Hubera, to nagroda MVP i wygrana (3:1) Jastrzębskiego Węgla w pojedynku z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle.

Norbert Huber o sezonie i sile reprezentacji Polski

Podczas gali Człowieka Roku „Wprost” Huber zabrał głos ws. swojej formy oraz tego, jak wyglądała i może wyglądać dalsza historia reprezentacji Polski.

– Myślę, że to był bardzo wyjątkowy sezon. Po ciężkiej kontuzji wróciłem do uprawiania sportu, przez ten czas, w którym grałem jeszcze dla Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, przez czas reprezentacyjny, po ten obecny, już w Jastrzębskim Węglu. Przez cały ten rok w dużej mierze odbudowałem się, czuję się bardzo dobrze na boisku i poza nim – zauważył Huber w rozmowie dla „Wprost”.

– Dla reprezentacji Polski był to trudny czas, ponieważ mierzyliśmy się z wieloma trudnościami, tak naprawdę graliśmy na całym świecie i zdarzało się, że niektórych osób nie było i pokazaliśmy siłę naszego składu. Jaką jesteśmy drużyną, jak jesteśmy skonstruowani. Że niezależnie, w jakim składzie zaczynamy, jesteśmy jednością. W każdym momencie kolega z kwadratu może wejść na boisko i podtrzymuje jakość gry reprezentacji. Ten sezon pokazał, że jesteśmy gotowi na wszystko. Żadne trudności nie są nam straszne – dodał siatkarz aktualnego mistrza Polski.

Reprezentacja Polski z nagrodą Człowieka Roku „Wprost” 2023

Po raz drugi w historii zdarzyło się, że po najważniejsze wyróżnienie redakcji „Wprost” sięgnęła drużyna sportowa. W 2016 roku była to piłkarska reprezentacja Polski, która dotarła aż do ćwierćfinału mistrzostw Europy, osiągając sporego kalibru sukces, patrząc na wcześniejsze i… późniejsze lata w wydaniu Biało-Czerwonych.

Za rok 2023 redakcja „Wprost” postanowiła wyróżnić reprezentację Polski siatkarzy. Polacy zdobyli wszystko, co było do zdobycia, prezentując imponującą formę sportową. Siatkarze sięgnęli po mistrzostwo Europy, wygrali rozgrywki Ligi Narodów oraz wywalczyli kwalifikację olimpijską do tegorocznych igrzysk w Paryżu (2024).

