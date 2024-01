ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zmieni trzon składu. Sensacyjnie doniesienia

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle boryka się w tym sezonie z poważnymi problemami zdrowotnymi, które przekładają się na słabą pozycję w tabeli PlusLigi. Poprzez stratę wielu punktów i stosunkowo niską pozycję, trzykrotnych zwycięzców Ligi Mistrzów zabraknie w walce o Puchar Polski.

Duże zmiany w ZAKSIE

ZAKSA cały czas nie może liczyć na Aleksandra Śliwkę. Kapitan drużyny wciąż leczy złamany palec, przez co może jedynie wspierać zespół zza band reklamowych. Dodatkowo jak podaje Przegląd Sportowy Onet wicemistrz Polski musi się szykować pod przyszły sezon i zmiany w składzie. Po długim utrzymywaniu rdzenia składu, w sezon 2024/2025 ekipa wejdzie w odmienionym składzie.

Zdaniem „PS” z klubem pożegnają się Łukasz Kaczmarek (do Jastrzębskiego Węgla), Bartosz Bednorz (do Asseco Resovii Rzeszów), a także Śliwka. Ten ostatni jest rozchwytywany przez zagraniczne zespoły, choć jak zadeklarował przed kilkoma dniami w ekskluzywnej rozmowie dla „Wprost” – nie podpisał jeszcze kontraktu na przyszły sezon.

Dodatkowo z klubem pożegna Dmytro Paszycki, a nieznana do końca jest dalsza przyszłość Erika Shoji’ego. Nie brakuje jednak doniesień co do transferów w drugą stronę. ZAKSA wzbogaci środek o parę utalentowanych graczy – Karola Urbanowicza i Mateusza Porębę. Ten drugi jest graczem ZAKSY, który spędza sezon na wypożyczeniu w PGE GiEK Skrze Bełchatów.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle szuka kolejnych gwiazd

Choć z klubem pozostanie Daniel Chitigoi to z pewnością Koziołki liczą na wzmocnienie na tej pozycji. Z klubem kłączy się Bartłomieja Bołądzia i Macieja Muzaja, lecz obaj mają preferować grę w Azji. Dodatkowo Kędzierzyn ma się mocno wzmocnić w przyjęciu, lecz Przegląd Sportowy nie podaje konkretnego nazwiska.

