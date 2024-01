Zaskakujący powrót gwiazdy do Polski. To byłby prawdziwy hit transferowy

Sensacyjne wieści dotyczące powrotu Jeleny Blagojević do Polski przekazał Rafał Myśliwiec z portalu SuperNowosci24.pl. Można je traktować zarówno w kategorii transferowej plotki, jak i czegoś bardziej realnego, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że mowa o witrynie z Podkarpacia, gdzie przez wiele lat grała Serbka. Rozpoznanie tematu może być zatem całkiem spore, co sugeruje, że powrót do Polski może być na rzeczy.

Jelena Blagojević ponownie zagra w Tauron Lidze?

Przypomnijmy, że serbska siatkarka w Polsce występowała w latach 2016-23. Rozpoczęło się od gry dla Chemika Police, a po jednym sezonie Blagojević wylądowała w Rzeszowie. To właśnie w barwach dawnego DevelopRes serbska zawodniczka zapisała się najmocniej w pamięci polskich kibiców.

Po sezonie 2022/23 Blagojević zdecydowała się zmienić otoczenie. Wybór padł na Chiny, gdzie z pewnością można bardzo dobrze zarobić. Serbka została zawodniczką Shenzhen Zhongsai (zakończony sezon), dodatkowo dołączyła do sztabu szkoleniowego reprezentacji swojego kraju. Okazuje się jednak, że wkrótce Blagojević ponownie zagra w polskiej lidze.

Wspomniany wcześniej Myśliwiec twierdzi, że zainteresowane sprowadzeniem Serbki do zespołu są zarówno MOYA Radomka Radom, jak i ŁKS Commercecon Łódź. Blagojević z pewnością byłaby sporym wzmocnieniem, zwłaszcza pod względem boiskowego doświadczenia i spokoju w grze o stawkę.

Jak dowiadujemy się z portalu SuperNowosci24.pl Blagojević w przypadku przenosin do drużyny mistrzyń Polski z Łodzi miałaby nie tylko pomagać drużynie na boisku, ale dołączyć też do sztabu szkoleniowego, będąc asystentką Alessandro Chiappiniego.

Siatkarka wróci do Polski, a następnie wyjdzie do Chin?

To nie koniec rewelacji w przypadku potencjalnego powrotu Blagojević do Tauron Ligi. Okazuje się, że nie tylko ŁKS ma ochotę na sprawdzenie Serbki, spoglądając na łódzką mapę siatkarską. Blisko finalizacji transakcji jest bowiem rywal zza miedzy, Grot Budowlani.

Co może przekonać Serbkę? Blagojević chciałaby grać w drużynie z Polski do końca sezon 2023/24, po czym wrócić do ligi chińskiej. A to mają gwarantować Grot Budowlani. W przypadku ŁKS mowa bardziej o opcji na dłuższy dystans, nawet 1,5 roku.

