Zaskakujący transfer w PlusLidze. Do drużyny trafi mistrz Polski

Trefl Gdańsk plasuje się na bezpiecznym szóstym miejscu w PlusLidze i ma sześć punktów przewagi nad ósmym AZS-em Olsztyn. Co roku powtarza się sytuacja, że siatkarze tego klubu są wykupowani przez bogatszą konkurencję, w związku z czym Lwy muszą szukać wzmocnień. Przez to nikt nie daje im większych szans na awans do fazy play-off. Udaje im się to, a zawodnicy tam grający zwracają uwagę konkurencji i do niej później przechodzą.

Rozbiór Trefla Gdańsk Trwa

Taką sytuację mieliśmy w poprzedniej sezonie, gdzie wyróżniający się Bartłomiej Bołądź i Luke Perry po sezonie zmienili Trójmiasto na Warszawę i Zawiercie. W związku z tym do klubu trafili m.in. Kewin Sasak, który według plotek, w przyszłym sezonie w Gdańsku już nie zagra. Podobne doniesienia pojawiają się w przypadku takich graczy jak: Mikołaj Sawicki (LUK Lublin razem z Sasakiem), Karol Urbanowicz (ZAKSA), Jordan Zaleszczyk (Jastrzębski Węgiel) i Patryk Niemiec (Resovia).

W związku z tym Trefl Gdańsk znów musiał ruszyć na zakupy. Im szybciej to zrobią, tym lepiej, bo większa szansa, że rywale ich nie ubiegną. Dziennikarze Interii dowiedzieli się, że już pierwszych dwóch zawodników Gdańskie Lwy sobie zaklepały. To, co łączy obu zawodników, to fakt, że grają na pozycji środkowych w bloku oraz w przeszłości reprezentowali barwy trójmiejskiego klubu.

Trefl Gdańsk się zbroi na kolejny sezon

Pierwszym potwierdzonym przez dziennikarzy transferem jest Bartłomiej Mordyl z Asseco Resovii Rzeszów. On w Treflu Gdańsk występował w latach 2018-22. Można rzec, że Lwy wymieniają go za Patryka Niemca.

Drugim środkowym, który ma dołączyć do Trefla po sezonie, jest mistrz Polski Moustapha M'Baye. Środkowy rozpoczynał swoją karierę w Gdańsku, odchodząc z niego w 2015 roku. W minionym sezonie polsko-senegalski siatkarz wygrał PlusLigę z Jastrzębskim Węglem. Dołączył on do klubu 2 stycznia z Cuprum Lubin i otrzymał szansę występów w barwach zespołu z Jastrzębia-Zdroju ze względu na kontuzję Łukasza Wiśniewskiego.

Czytaj też:

Gwiazda PlusLigi twardo stąpa po ziemi. Nagrody nie zasłaniają jego najważniejszego celuCzytaj też:

Grzegorz Łomacz uradowany po zwycięstwie z ZAKSĄ. „To są bezcenne punkty”