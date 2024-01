Siatkarze ZAKSY zaatakowani za swoją postawę. Szokujące słowa byłego siatkarza

Z pewnością nie tak wicemistrzowie Polski wyobrażali sobie przebieg obecnego sezonu. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle walczy obecnie o wejście do fazy play-off PlusLigi, mając również przed sobą strefę barażową Ligi Mistrzów. ZAKSA odpadła też z szans gry w turnieju finałowym Tauron Pucharu Polski i zdobyła krajowy AL-KO Superpuchar.

Maciej Jarosz z krytyką ws. ZAKSY, odpowiedź Łukasza Kaczmarka

To, jak prezentuje się drużyna z Kędzierzyna-Koźla, w swoim stylu skomentował Maciej Jarosz. Zasłużony reprezentant Polski, a w późniejszych latach m.in. trener ligowy, nie ukrywał rozczarowania tym, jak prezentuje się ZAKSA.

– Wcześniej były momenty w ekipie z Kędzierzyna-Koźla, gdy zastanawiałem się, czy to nie nastąpi. Mam wrażenie, że siatkarze, którzy wrócili do ZAKSY po kapitalnym sezonie reprezentacyjnym, nie zajęli się tym, co jest istotne, czyli przygotowaniem się do rozgrywek ligowych, tylko tym, jacy są strasznie zmęczeni… – zauważył były reprezentant Polski, komentator i ekspert Polsatu Sport.

Jarosz, ojciec m.in. Jakuba, byłego reprezentanta, w magazynie #7strefa wspomniał również o tym, że gracze ZAKSY być może powinni wziąć… dodatkowy urlop, żeby odpowiednio wypocząć. Te słowa zostały szybko umieszczone w mediach społecznościowych, a w wymowny sposób zareagował na nie Łukasz Kaczmarek – atakujący drużyny narodowej i ZAKSY.

– W tej drużynie coś pękło i uważam, że nie na linii zawodnicy – trener, tylko w zespole. To już nie była ta ZAKSA, w której po nieudanej akcji wszyscy zawodnicy się zbiegali i pomagali sobie. Nie, zostawiali tego, który ma problemy z boku i zajmowali się sobą. Grali źle. W wywiadach nie słyszałem, że coś jest źle we współpracy ze szkoleniowcem – przyznał Jarosz, cytowany na stronie Polsatsport.pl.

Jastrzębski Węgiel liderem tabeli w PlusLidze

Po osiemnastu seriach gier na czele krajowej stawki są obrońcy mistrzowskiego tytułu. Jastrzębski Węgiel wygrał aż 16 spotkań, najwięcej spośród wszystkich drużyn w PlusLidze. Pod tym względem drudzy są Projekt Warszawa i Aluron CMC Warta Zawiercie, z dorobkiem piętnastu wygranych. To też dwa zespoły, które uzupełniają ligowe podium. Do mistrzów Polski kluby z Warszawy i Zawiercia mają po cztery punkty straty. Kolejna w hierarchii Asseco Resovia Rzeszów traci już dziesięć oczek do lidera.

