Malwina Smarzek daje sygnał Lavariniemu. Popis polskiej siatkarki

Malwina Smarzek powróciła po dwóch latach do Serie A. Polka opuściła Półwysep Apeniński w 2021 roku, udając się do Lokomotiwu Kaliningrad. Tam zastał ją wybuch wojny w Ukrainie, więc udała się na koniec sezonu do Developesu Rzeszów (obecnie PGE Rysice), by spędzić ostatni sezon w Osasco.

Bardzo dobry występ Malwiny Smarzek

Polka trafiła przed obecnym sezonem do Casalmaggiore, gdzie oczekiwano walki w play-offach. Zamiast tego zespół musi walczyć o pozostanie w Serie A. Choć wydaje się, że jeden spadkowicz jest już znany (Trentino), to do klubu z Trydentu musi dołączyć druga ekipa. Wygrana zespołu Polki nad bezpośrednim rywalem o utrzymanie, Cuneo, jest zwycięstwem za tzw. sześć punktów.

Casalmaggiore wygrało 3:1, a Smarzek zdobyła aż 27 punktów. Polka była niekwestionowaną gwiazdą spotkania. Żadna z innych siatkarek nie zbliżyła się do niej rezultatem. Urodzona w Łasku zawodniczka zdobyła 26 „oczek” atakiem, dodając jedno poprzez skuteczny blok. Wygrana pozwoliła jej ekipie odetchnąć z ulgą. Drużyna z prowincji Cremona zamieniła się miejscami z Cuneo i obecnie jest dwunasta.

Dobra gra Malwiny Smarzek może przekuć się na powołanie do reprezentacji Polski. W ubiegłym sezonie kontuzje nie pozwoliły jej na występy. Pojawiła się wyłącznie na treningach przed mistrzostwami Europy oraz w sparingach przeciwko Turcji.

instagram

Mieszane wyniki innych Polek w Serie A

W ubiegłej kolejce Serie A wystąpiły również inne reprezentantki Polski. Joanna Wołosz reprezentująca Imoco Conegliano została wybrana MVP spotkania przeciwko Savino Del Bene Scandicci. Ekipa rozgrywającej wygrała 3:0. Z kolei 15 punktów w przegranym 1:3 starciu z Vero Volley Mediolan zaliczyła grająca dla Volley Bergamo Olivia Różański.

Czytaj też:

Kapitan reprezentacji Polski siatkarzy U-20 dla „Wprost”: Siatkówka mocno przyspieszyłaCzytaj też:

Transfer Wilfredo Leona do PlusLigi coraz bardziej realny. Ważne słowa siatkarza