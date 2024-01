Aleksander Śliwka już podjął decyzję. Jego agent zabrał głos

W ostatnim czasie sporo mówiło się o potencjalnym transferze Aleksandra Śliwki do innego klubu. Nowymi informacjami w tej kwestii podzielił się jego agent, czyli Jakub Michalak. Zabrzmiał jednak dość enigmatycznie.

Duże zainteresowanie Aleksandrem Śliwką

Kiedy ten temat pierwszy razy pojawił się w przestrzeni publicznej, wywołał niemałe zdziwienie. Zdawało się, iż siatkarz jest zwyczajnie szczęśliwy w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, w której osiągał wielkie sukcesy i będzie chciał w niej pozostać na dłużej. Nie jest to pewne, że tak się stanie.

Zainteresowanie nim jest duże, czemu trudno się dziwić. Mówimy wszak o człowieku, który z polskim klubem wygrał dwa mistrzostwa i trzy puchary kraju, a do tego trzy razy z rzędu triumfował w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Ponadto ma na koncie wiele sukcesów międzynarodowych. Z ekipą biało-czerwonych wywalczył złoto i srebro w mistrzostwach świata, dwa brązy i złoto w mistrzostwach Europy, a do tego zdobył wszystkie trzy krążki w trzech ostatnich edycjach Ligi Narodów. W CV brakuje mu jedynie zdobyczy olimpijskiej oraz zagranicznych sukcesów.

Czy to niebawem się zmieni? O zainteresowaniu Śliwką pisała między innymi „La Gazzetta dello Sport”. Dziennik ten donosił, że Polaka chce zatrudnić między innymi Perugia, gdzie obecnie występują Kamil Semeniuk i Wilfredo Leon. Ten drugi jednak latem opuści klub, co zostało już oficjalnie potwierdzony. Przyjmujący ZAKSY miałby zająć jego miejsce.

Inne sugestie dotyczyły przenosin 28-latka do znacznie bardziej egzotycznej ligi. Wspominano bowiem o Japonii, a konkretnie ekipie Wolf Dogs Nagoya. Tam z kolei na co dzień występuje Bartosz Kurek, obecny kapitan reprezentacji Polski.

Agent Aleksandra Śliwki zabrał głos

Co ciekawe jeszcze niedawno sam zainteresowany nie wiedział, jaka przyszłość go czeka. – Wciąż nie podpisałem kontraktu na kolejny sezon. Oczywiście pojawiają się różne plotki, ale to normalne. Ja się staram od tego odcinać – mówił Śliwka w ekskluzywnej rozmowie z „Wprost”.

Teraz jednak nowe światło na całą sprawę rzucił agent siatkarza. – Olek miał dużo ciekawych ofert. Mogę powiedzieć tylko jedno: on już podjął decyzję – przyznał Jakub Michalak w programie „Misja Sport”. Aktualnie rozmowy są na etapie dopinania kwestii finansowych. Przedstawiciel Śliwki dodał enigmatycznie, że kibice powinni ucieszyć się z wyboru jego podopiecznego.

