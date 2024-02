Jastrzębski Węgiel czeka prawdziwa rewolucja. Zaskakujące wieści transferowe

Transferowa karuzela w siatkarskim świecie klubowym kręci się w najlepsze. Sporo ciekawego dzieje się m.in. w kontekście PlusLigi. Jak pokazują doniesienia medialne, zmiany dotykają nie tylko tych, którzy chcą lepiej pokazać się w sezonie 2024/25, ale również tych, którzy mają ambicje utrzymać swój najwyższy poziom.

Jastrzębski Węgiel z nowymi siatkarzami w kadrze

Najbardziej czytelnym przykładem drugiej z wymienionych grup mogą być aktualni mistrzowie Polski. Jastrzębski Węgiel poza złotem PlusLigi w sezonie 2022/23 zameldował się w wielkim finale Ligi Mistrzów, ostatecznie przegrywając (2:3) z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle.

Kogo nowego zobaczymy w szeregach klubu z Jastrzębia-Zdroju? Według informacji przekazanych przez Sarę Kalisz z TVP Sport do Jastrzębskiego Węgla trafi francuski przyjmujący Timothee Carle. To reprezentant kraju, grający obecnie w Berlin Recycling Volleys. Dodatkowo kontrakt na kolejny sezon przedłużył środkowy mistrzów i reprezentacji, Norbert Huber.

Już wcześniej pojawiały się też informacje o przenosinach z ZAKSY do Jastrzębskiego Łukasza Kaczmarka. Za to z Jastrzębia-Zdroju do drużyny Aluron CMC Warty Zawiercie ma trafić Jurij Gladyr, doświadczony środkowy. Z zespołem aktualnych mistrzów Polski ma się również pożegnać Rafał Szymura, wybierając ZAKSĘ. Kolejny sezon a Jastrzębiu-Zdroju spędzi za to jeden z czołowych graczy PlusLigi, Tomasz Fornal.

Aleksander Śliwka z PlusLigi do japońskiego Suntory Sunbirds

Piątek (tj. 2 lutego) obfitował w wiele informacji dotyczących transferów z udziałem m.in. reprezentantów Polski. Według informacji, przekazanych przez „Przegląd Sportowy”/Onet oraz „La Gazzetta dello Sport”, kierunek azjatycki obierze Aleksander Śliwka.

Przyjmujący reprezentacji oraz kapitan Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle ma przenieść się do Japonii. Śliwka od nowego sezonu miałby zostać graczem klubu Suntory Sunbirds, czyli brązowego medalisty ostatnich Klubowych Mistrzostw Świata. Dodajmy, że siatkarzami, którzy od lat przecierali szlaki w Azji (Japonia i Chiny) są – były kapitan reprezentacji Michał Kubiak – oraz aktualny Bartosz Kurek.

